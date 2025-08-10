Horóscopo semanal del 10 al 15 de agosto de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 10 al 15 de agosto de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Mago

Aries, esta semana la carta del Mago te augura una racha de progreso y estabilidad económica. Has aprendido a ser discreto y a rodearte de personas positivas, dejando atrás relaciones tóxicas. Tu mejor día será el 13 de agosto, un día cabalístico para reinventarte, avanzar en proyectos, resolver asuntos legales o de migración, y alcanzar metas.

Salud: Revisa tu estómago o intestinos; el estrés puede afectarte. Controla tus emociones y evita los chismes.

Consejo: Adopta una mascota, camina en la naturaleza y reza para conectar con tu esencia. Cambia de banco para proteger tu dinero y usa colores rojo y rosa mexicano.

Números de la suerte: 06, 13, 44 (siete golpes de suerte).

Amor: Si estás en pareja, todo fluirá. Si estás soltero, te conectas con Escorpión, Sagitario o Capricornio.

Recomendación: Dedícate en cuerpo, alma y espíritu a verte y sentirte mejor. Arregla asuntos legales y no prestes dinero. Las cartas españolas (siete de espadas y cuatro de copas) indican pasión y amor verdadero, pero cuidado con los excesos emocionales.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Tauro, esta semana debes protegerte de envidias y energías negativas. Usa un limón verde en el bolsillo, agua bendita y perfume. Tu mejor día es el 12 de agosto, ideal para exámenes, concursos o compromisos laborales.

Salud: Cuida tus pies, tobillos y rodillas. Evita el insomnio; descansa y toma té relajante.

Consejo: Sé prudente al hablar, evita chismes y corta lazos con exparejas tóxicas. Compra una casa o terreno para formar patrimonio.

Números de la suerte: 05, 27, 48 (seis golpes de suerte).

Colores: Azul y blanco.

Amor: Conoce bien a tu pareja antes de comprometerte. Signos compatibles: Piscis, Virgo, Acuario.

Recomendación: Las cartas (cinco de oros y caballo de espadas) sugieren riqueza y estabilidad. Cuidado con fraudes; analiza bien antes de firmar o comprar. Busca relaciones positivas y organiza eventos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Mundo

Géminis, la carta del Mundo te invita a moverte: cambia de trabajo, casa o pareja si es necesario. Tu mejor día es el 14 de agosto, perfecto para proyectos laborales, maestrías o ascensos.

Salud: Cuida tus piernas y pies; haz ejercicio y bebe agua.

Consejo: Sé discreto con tus planes, compra un auto nuevo y viaja brevemente. Evita chismes y sé perseverante.

Números de la suerte: 14, 16, 19 (cinco golpes de suerte).

Colores: Azul fuerte y amarillo.

Amor: Compatible con Virgo, Libra, Acuario. Pide un deseo el 14 de agosto con una veladora blanca o roja.

Recomendación: Las cartas (siete de bastos y rey de copas) indican negocios, trabajo nuevo y gente poderosa a tu lado. Explora comunicaciones o inteligencia artificial.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: As de Copas



Cáncer, organiza tu vida para formar un patrimonio. Tu mejor día es el 11 de agosto, ideal para viajes, juntas laborales o negocios paralelos.

Salud: Revisa hormonas, tiroides o próstata.

Consejo: Compra una casa o departamento; no temas endeudarte razonablemente. Sé egoísta y busca tu felicidad.

Números de la suerte: 12, 26, 33 (cinco golpes de suerte).

Colores: Rojo intenso y verde.

Amor: Compatible con Cáncer, Aries, Piscis.

Recomendación: Las cartas (cinco de bastos y siete de oros) sugieren riqueza y resolución de herencias. Silencia tu mente con meditación o terapia y evita conflictos innecesarios.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: As de Oros

¡Felicidades, Leo! Estás en tu época de cumpleaños, bendecido por el sol. Tu mejor día es el 11 de agosto, con regalos inesperados y viajes cortos.

Salud: Evita vicios (alcohol, cigarro, exceso de comida). Usa limones verdes con agua para absorber malas energías.

Consejo: Reflexiona sobre tus metas, estudia idiomas y aléjate de personas tóxicas.

Números de la suerte: 04, 21, 32 (siete golpes de suerte).

Colores: Amarillo y negro.

Amor: Compatible con Sagitario, Aries, Tauro. Embarazo en puerta si estás casado.

Recomendación: Las cartas (seis de bastos y tres de bastos) indican promesas de compromiso y sorpresas familiares. Separa tu pasado del presente para un futuro prometedor.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: Rueda de la Fortuna

Virgo, estás en un momento de crecimiento. Tu mejor día es el 12 de agosto, ideal para formar patrimonio o pedir un ascenso.

Salud: Cuida tu estómago, páncreas y riñones. Haz dieta y evita comer de noche.

Consejo: No vivas para los demás; toma decisiones por ti. Arregla tu casa o auto y adopta una mascota.

Números de la suerte: 22, 23, 29 (seis golpes de suerte).

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Compatible con Tauro, Aries, Capricornio.

Recomendación: Las cartas (as de oros y cuatro de oros) auguran dinero extra y estabilidad. Deja ir lo negativo y no prestes dinero.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Juicio

Libra, es tiempo de retomar estudios o metas. Tu mejor día es el 13 de agosto; pide protección al arcángel Miguel.

Salud: Cuida piel, cabello y dientes. Hazte tratamientos estéticos.

Consejo: Termina lo que empiezas, estudia inteligencia artificial o comunicaciones y viaja brevemente.

Números de la suerte: 08, 34, 40 (siete golpes de suerte).

Colores: Blanco y verde.

Amor: Compatible con Acuario, Aries, Géminis.

Recomendación: Las cartas (cuatro de bastos y dos de bastos) indican viajes y limpieza emocional. Evita compromisos apresurados y sé ambicioso.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: La Estrella

Escorpión, brillas tras superar una mala racha. Tu mejor día es el 12 de agosto, con éxito en trámites o proyectos.

Salud: Cuida riñones, páncreas e hígado; bebe más agua y reduce café o alcohol.

Consejo: Compra un reloj o dispositivo de salud, evita chismes y arregla tu casa.

Números de la suerte: 15, 26, 30 (cinco golpes de suerte).

Colores: Naranja y rojo.

Amor: Compatible con Leo, Cáncer, Piscis.

Recomendación: Las cartas (cuatro de espadas y siete de copas) sugieren juntas laborales y alegrías. Cuidado con fraudes en trámites.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Sol

Sagitario, la carta del Sol te llena de abundancia. Tu mejor día es el 11 de agosto, ideal para arreglar asuntos amorosos o financieros.

Salud: Cuida tu sistema digestivo; evita gastritis o hernias.

Consejo: Compra algo que te haga feliz (casa, auto, celular) y planifica un viaje largo para diciembre.

Números de la suerte: 01, 07, 19 (cinco golpes de suerte).

Colores: Azul y rojo.

Amor: Compatible con Libra, Aries, Leo.

Recomendación: Las cartas (as de espadas y dos de espadas) indican éxito en trámites legales. Deja ir rencores y sé positivo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Carruaje

Capricornio, avanza sin detenerte. Tu mejor día es el 13 de agosto; pide abundancia al arcángel Uriel.

Salud: Cuida piel, cabello e infecciones urinarias. Usa bloqueador solar.

Consejo: Arregla trámites de pasaporte o visa, estudia y rodéate de personas positivas.

Números de la suerte: 03, 10, 24 (seis golpes de suerte).

Colores: Rojo y blanco.

Amor: Compatible con Géminis, Virgo, Aries.

Recomendación: Las cartas (dos de oros y seis de copas) sugieren juntas y viajes. Evita celos y busca armonía.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Loco

Acuario, enfócate y toma decisiones claras. Tu mejor día es el 12 de agosto, con juntas laborales y oportunidades.

Salud: Cuida riñones y vesícula; reduce sal y carne.

Consejo: Compra algo de oro, paga deudas y estudia medicina o cocina.

Números de la suerte: 02, 09, 28 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Amarillo y verde.

Amor: Compatible con Géminis, Libra, Sagitario.

Recomendación: Las cartas (as de bastos y rey de oros) indican sorpresas económicas y propuestas laborales. Sé maduro y avanza.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: La Torre

Piscis, estás formando un patrimonio y conociendo gente nueva. Tu mejor día es el 11 de agosto, con alegrías y trabajo.