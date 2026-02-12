Horóscopo de hoy 12 de febrero del 2026: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, jueves 12 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.
Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.
Horóscopo de hoy, 12 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
Vas a sentir una necesidad fuerte de avanzar y cerrar temas pendientes. En el trabajo, es un buen día para tomar decisiones rápidas, pero sin atropellar a nadie. En el amor, cuidado con la impulsividad: no todo se resuelve discutiendo. Canalizá la energía haciendo algo físico.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
Día ideal para enfocarte en lo concreto y ordenar tus finanzas. Puede aparecer una oportunidad laboral interesante si estás atento. En el plano afectivo, necesitás seguridad: buscá conversaciones claras. Permitite un pequeño gusto, te lo merecés.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
Vas a estar con la mente a mil. Ideal para reuniones, entrevistas o resolver trámites. En el amor, alguien puede sorprenderte con un mensaje inesperado. Evitá dispersarte; priorizá lo importante.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
Tu intuición va a estar afilada. En el trabajo, confiá en tu percepción antes que en promesas externas. En lo emocional, podés sentir nostalgia o necesidad de contención. Día perfecto para ordenar el hogar o reconectar con la familia.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
Se activa tu brillo personal. Buen momento para mostrar proyectos o destacarte en lo profesional. En el amor, querés atención… pero asegurate de darla también. Ojo con el orgullo: no todo es competencia.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
Ideal para organizar pendientes y cerrar acuerdos. Puede surgir una propuesta laboral que requiere análisis detallado. En pareja, tratá de no sobredimensionar detalles. Soltá el control y fluí un poco más.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
Vas a estar mediando situaciones ajenas. Buen día para negociar o aclarar malentendidos. En el amor, se viene una charla necesaria. Elegí la armonía, pero no te olvides de tus propios límites.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
Se mueve algo interno fuerte. Podés tener una revelación importante sobre tu trabajo o tus vínculos. Día ideal para cortar con lo que ya no suma. En el amor, intensidad asegurada: manejala con madurez.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
Sentís ganas de planear viajes o nuevos proyectos. Profesionalmente, podés recibir noticias que amplían tu panorama. En lo afectivo, buscás libertad y sinceridad. Evitá prometer más de lo que podés cumplir.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
Día productivo para tomar decisiones económicas o laborales. Tu disciplina da resultados. En el amor, quizás te cueste expresar lo que sentís: animate a mostrar vulnerabilidad.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Con el Sol todavía en tu signo, te sentís más auténtico que nunca. Ideal para iniciar algo nuevo o cambiar rutinas. En el amor, buscás conexión mental y originalidad. Sorprendé y dejate sorprender.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
Día de mucha sensibilidad. Ideal para actividades artísticas o introspectivas. En el trabajo, evitá confusiones y revisá detalles. En el amor, dejate llevar pero sin idealizar demasiado.