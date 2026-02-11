Rocío Marengo posó en exclusiva junto a Eduardo Fort y su hijo, Isidro

Rocío Marengo no cae en la cuenta. Confirmar con emoción que ese sueño que parecía cada vez más lejano, finalmente se materializó. “Pensar que toda la vida quise este presente y este papá que tiene Isidro que se pone la 10 y es mi compañero”, confiesa la mamá primeriza, quien posó para CARAS junto a su hijo, Isidro, de dos meses, fruto de su amor con Eduardo Fort.

“No puedo creer tener la familia que tengo hoy. Siempre quise ser mamá y mi laburo me fue alejando de ese sueño. Y cuando quise focalizarme, se me re complicó. Me di cuenta de que no es un milagro ni es cuando uno quiere”, admite la modelo y comunicadora que, en la ruta de concretarlo, se topó con más de una decepción.

Isidro nació el 3 de diciembre. Marengo dice que Fort es un gran compañero.

Cómo fue la ardua búsqueda de Marengo hasta ser mamá

“Empezamos la búsqueda y no venía, tratamientos de alta complejidad y se estiraba cada vez más durante 5 años. Pero como pareja nos hizo más fuertes porque si no estás bien, es algo que te lleva puesto”, cuenta a CARAS Marengo, hasta que el test dio positivo y la historia cambió.

“Me enteré en la mesa de Juana Viale con un llamado. Pegué un grito que me desconozco. No lo pude manejar y me largué a llorar sin saber qué se venía porque es todo desconocido”. Y entre lo desconocido, Marengo se refirió al inusual día del parto: un 3 de diciembre con la llegada prematura de su hijo, con 2 kilos 480 gramos, por cesárea.

Isidro nació de forma prematura y debió permanecer internado.

"Isidro es igual al padre. Me lo pusieron en el pecho y de un escenario complicado, no podíamos haber tenido mejor suerte”, cuenta Marengo sobre el bebé que permaneció 20 días en “Neo” para aprender a succionar, tragar y respirar.

Qué dijo Marengo sobre sus primeros meses como mamá



“Me siento re crack en la maternidad porque Isidro me hace sentir segura. Duerme en el medio de nosotros, aunque tiene su cunita colecho y es el rey, jaja. Es un relojito que cada tres horas toma su teta y duerme. ¡Lo miro y no lo puedo creer! Y con Edu somos un trío todoterreno que está muy afianzado. Él tiene tres hijos, pero vive esta etapa de Isidro desde otro lugar y con otra experiencia”, afirma Rocío.

“Tanto para la familia de Edu como para la mía Isidro trajo paz, unión, alegría", admitió la conductora.

La llegada de Isidro no sólo desbordó a sus papás, ya que Marta y Felipe Fort -sobrinos de Eduardo- quedaron igual de encantados. “Es inexplicable lo que generó hasta en mis amigas que tienen chicos grandes”, subraya la conductora que se ocupó personalmente de la decoración del cuarto en la gama del beige.

Según revela Rocío, el bautismo será entre octubre y septiembre, “cuando Isidro esté más grandecito”.

En medio de este idilio familiar, Marengo anticipa que, después de analizarlo mucho, volverá a trabajar. “Retomo ahora mi laburo pero me lo voy a tomar muy tranqui, porque mi idea es priorizar a mi hijo", detalla.

El ciclo con el que Marengo volverá al ruedo será con un ciclo streaming, en el Canal de Stream Murad, que llevará su sello. “Me ofrecieron un magazine en un canal de salud y me convencieron”, confirma. Será un programa propio, que se emitirá los jueves a las 14hs y está pensado para comenzar a fin de mes.

Producción integral: Alicia Blanco

Agradecimientos: @magdalenaespositooficio PH: Camila Russo @ph_camirusso Make up y pelo: @jowimakeup