Pampita apuesta al jean flare y marca tendencia para looks cancheros y cómodos

Pampita sigue de cerca las tendencias y esta vez no fue la excepción. Durante su viaje a Estados Unidos, la conductora deslumbró al posar con el pantalón de jean que pisa fuerte esta temporada. Se trata de una prenda que deja atrás los cortes ceñidos o wide leg, y permite crear looks urbanos como también aquellos más formales.

Pampita mostró cómo llevar el pantalón de jean flare

En medio de su viaje por Estados Unidos, Pampita compartió postales de su paso por los parques de Disney junto a sus hijos más chicos, Benicio Vicuña y Anita García Moritán, y volvió a marcar tendencia con un look relajado, cómodo y moderno. Fiel a su estilo minimalista y sofisticado, la modelo apostó por un outfit casual ideal para largas jornadas de paseo.

A través de sus historias de Instagram, Pampita compartió una postal donde se la ve muy sonriente con el icónico globo de Universal Studios de fondo. Lo que más llamó la atención fue el look que escogió para esta aventura familiar. Lejos de ser un atuendo colorido y repleto de detalles, la top model apostó por prendas cómodas y en colores claros. Sin embargo, el ítem que se llevó todas las miradas fue su pantalón de jean flare.

Pampita junto a dos de sus hijos

Este denim es de tiro medio y posee un efecto lavado en tono azul clásico. Pampita lo combinó con un sweater blanco, similar a un buzo, de líneas minimalistas y textura suave. Los detalles que más cautivaron de este abrigo fueron su cuello alto y ancho, y su faja ceñida a la altura de la cadera. Esto ayudó a que su confección se vea equilibrada y, además, contrasta a la perfección con el calce del pantalón, logrando una armonía entre comodidad y estructura.

El resultado es un estilismo effortless chic, perfecto para un día de parque temático. Como calzado, la empresaria optó por zapatos en color chocolate, que resultaron cómodos y funcionales para caminar durante varias horas con sus pequeños. Esta tonalidad viene siendo la favorita de muchas personas desde el año pasado y este 2026 continuará vigente. Es perfecta para acompañar una paleta neutra como la que llevó Pampita.

Pantalón de jean flare: la tendencia que Pampita eligió para recorrer Disney

El pantalón de jean flare es un heredero directo de los años 70 que regresó con fuerza esta temporada y se convirtió en uno de los cortes favoritos de las celebridades. El misma se caracteriza por su silueta acampanada que se ensancha desde la rodilla hacia abajo, estilizando así la figura y alargando visualmente las piernas.

Sin dudas, es una de las grandes tendencias del momento porque combina nostalgia y modernidad. A diferencia del skinny, que dominó durante años, y el wide leg que se lleva ahora, este corte aporta movimiento y frescura, y puede adaptarse a distintos tipos de cuerpo. Funciona tanto en looks urbanos como más elegantes, por lo que puede usarse con zapatillas, botas o plataformas. En el caso de Pampita, la clave estuvo en apostar por básicos atemporales que elevaron la prenda.

Pampita

Así, entre juegos, risas y recorridas mágicas por Orlando, la presentadora dejó en claro que se puede estar cómoda sin resignar estilo. También, impuso esta moda vintage reversionada en clave actual para esos días donde se busca resolver en poco tiempo y con una sola pieza protagonista. De esta manera, Pampita apuesta al jean flare y marca tendencia para looks cancheros y cómodos.