Adiós a los vestidos de noche: Nequi Galotti marcó la tendencia con un elegante monito de gala

Nequi Galotti es una de las celebridades más observadas por los expertos fashionistas, gracias a su amor por la moda y estilo marcado. En sus redes sociales, no duda en demostrar la elegancia de sus look para eventos de día o trabajos en la televisión. Sin embargo, en ocasiones, llega el momento de vestir de gala y ella despliega su estilo romántico de inspiración clásica. En las últimas horas, decidió alejarse de sus vestidos, y marcó la tendencia del monito, coronándose la reina moderna de la temporada.

El monito de gala de Nequi Galotti

Adiós a los vestidos de noche, hola a los elegantes monos de gala: Nequi Galotti y la nueva tendencia nocturna

Los eventos de gala obligan a las celebridades a salir de su zona de confort y sus look de día para arriesgarse a buscar las tendencias más elegantes de la noche. Es así como, en ocasiones, llaman la atención por la originalidad de alejarse de los clásicos colores o diseños. Nequi Galotti es una de las mujeres de la televisión argentina que no duda en presentarse a eventos de importancia y, en las últimas horas, decidió decirle adiós a los vestidos que siempre utilizaba para darle paso a una prenda diferente e igual de elegante.

En sus historias de Instagram, compartió las mejores fotografías de una noche a puro baile y diversión. Para el evento, y con su cabello rubio alisado, decidió arriesgarse por el monito de gala. Se trataba de un conjunto rosa pastel, como buena reina moderna, con un escote en V pronunciado, y piedras bordadas en toda la parte superior. El mismo se volvía un look holgado, lo que le daba vuelo al momento de moverse, pero le marcaba la figura, manteniendo la elegancia.

El monito de gala de Nequi Galotti

Gala romántica y silueta fluida: el estilo de Nequi Galotti para los looks de noche

Nequi Galotti es una de las celebridades que más eventos nocturnos tiene, y que no duda en ir cada vez que puede. Es así como dejó en claro su amor por el estilo de gala romántica, en ocasiones con inspiración clásica o griega moderna. Se tratan de looks nocturnos con silueta fluida pero firme, drapeados clásicos, telas livianas y una estética pensada para el movimiento. Sin importar si se trata de un vestido o un mono, la modelo deja en claro que la comodidad en las prendas nocturnas es clave para una noche de diversión.

Los looks de noche de Nequi Galotti

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en halagar la elección de Nequi Galotti, al momento de marcar la originalidad de los looks de noche. Para esta ocasión, le dijo adiós a los vestidos clásicos y se arriesgo al monito de gala, con el que se coronó la reina moderna de las tendencias. Ella es una de las influencias más observadas por todos, gracias a su estilo único y su capacidad de jugársela por nuevas apuestas en la moda.

