El significado de "hilo rojo" que la China Suárez le adjudicó a su relación con Benjamín Vicuña y ahora a Mauro Icardi

Los romances de la China Suárez siguen siendo tema de debate entre los usuarios de las redes sociales y los medios de comunicación. En diversas ocasiones, ella hablo de cómo se enamora de sus parejas y cuánto da por ellos. Sin embargo, muchos no dudan en comparar sus relaciones y cómo se comporta con cada uno de ellos. En las últimas horas, la actriz aseguró que con Mauro Icardi la unía un "hilo rojo", pero muchos recordaron el significado que también le adjudicó a esa frase cuando aún estaba con Benjamín Vicuña.

El "hilo rojo" de la China Suárez: primero para Benjamín Vicuña, después para Mauro Icardi

El hilo rojo es una popular frase para destacar la unión de dos personas, destinadas a estar juntas. La China Suárez protagonizó una película al respecto en el 2016, junto a Benjamín Vicuña, y fue en el rodaje del mismo donde surgió un gran escándalo por infidelidad. Sin embargo, esta misma frase volvió a viralizarse hace unos días, cuando un usuario de las redes sociales notó que el camarín de la actriz, durante las grabaciones de En el Barro, era el número 9, casualmente el mismo número que tiene Mauro Icardi en el Galatasaray.

El significado del hilo rojo que la China Suárez le dio a Mauro Icardi

"Mi hilo rojo", respondió al posteo la China Suárez, y algunos usuarios apuntaron en su contra. Muchos recordaron la famosa película que realizó con Vicuña, meses antes de comenzar su relación con él, que daría como fruto a dos hermosos niños. Sin embargo, también destacaron uno de los tatuajes que ella se hizo en su momento, y el significado que le dio al hilo rojo para Vicuña. En uno de sus dedos, la actriz decidió marcarse este símbolo y muchos de sus seguidores no tardaron en remarcarlo años después.

El significado del hilo rojo que la China Suárez le dio a Benjamín Vicuña

Todos los tatuajes de la China Suárez: en honor a sus exparejas y familia

Los tatuajes de la China Suárez se vuelven tema de debate entre las redes sociales, debido a los orígenes de algunos de ellos. Es de público conocimiento que muchos de los símbolos que se marcó en la piel fueron para parejas anteriores, como la supuesta boca en su antebrazo representando a Rusherking, y un número "43" por Franco Colapinto que posteriormente cubrió con una corona tras vincularse con Mauro Icardi. Sin embargo, ella no duda en mostrarlos en sus posteos, sin profundizar al respecto de cada uno de ellos.

Los tatuajes de la China Suárez

Es por eso que, tras el comentario del 9 como número que coincide en su vida, muchos no dudaron en destacar el tatuaje del hilo rojo que, en su momento, se habría hecho por Benjamín Vicuña. En la actualidad, los dos actores mantienen una relación a través de abogados, debido a diversos cruces mediáticos y acusaciones entre ellos que los terminó por separar. Por otro lado, su amor con Mauro Icardi se vuelve tema central de conversación en redes sociales, en medio de diversos rumores y polémicas.

