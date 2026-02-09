Mauro Icardi castigó a sus hijas por no querer asistir al cumpleaños de Magnolia Vicuña: "Isi vio todo por TikTok y se puso mal"

El cumpleaños de Magnolia Vicuña, la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña, terminó envuelto en una polémica inesperada que volvió a poner en el centro de la escena a Mauro Icardi y a las hijas que tiene con Wanda Nara. Lo que debía ser una celebración íntima y familiar derivó en un fuerte debate en redes sociales por un supuesto castigo del futbolista que generó indignación.

Según trascendió, las niñas habrían decidido no asistir al festejo, una decisión que no habría sido bien recibida por el delantero del Galatasaray. Lejos de respetar la postura de sus hijas, Mauro Icardi habría intentado presionarlas para que fueran al cumpleaños, primero con promesas y regalos, y luego con una medida que escaló el conflicto a otro nivel.

El castigo de Mauro Icardi a sus hijas por no ir a la fiesta de Magnolia

La información fue revelada por Juariu en sus historias de Instagram. De acuerdo a lo que contó la influencer, el futbolista habría ofrecido regalos a cambio de la asistencia, pero al recibir una negativa, habría tomado una decisión mucho más drástica: recurrir a la Justicia.

“Confirmado por fuentes cercanas que la malla que tiene puesta Magnolia es un regalo de Mauro a Isi. Parece que Isi vio todo por TikTok y se puso mal”, escribió Juariu, dejando en evidencia el impacto emocional que habría tenido la situación en una de las hijas del jugador.

Parte de las historias de Juariu

La polémica se intensificó aún más cuando Vicky Braier aportó nuevos detalles que encendieron las alarmas. “Icardi mandó carta documento a Wanda para que vayan al cumple”, aseguró. Y sumó un dato explosivo: “Icardi les dijo que si iban, les iba a dar regalos. Ellas dijeron que no. Entonces les negaron los regalos que tenían para ellas, como los del cumpleaños de Francesca”.

Parte de las historias de Juariu

El supuesto castigo no pasó desapercibido y abrió un fuerte debate en redes sociales. La propia Juariu cuestionó duramente la actitud del futbolista: “Lo loco es que las obligue a ir a un cumple en el que él no iba a estar. ¿Qué pesado. Y como respuesta a todo esto, ¿le ponen a Magnolia la malla de Isi que le regaló el padre? ¿Qué es? ¿Un castigo? Las niñas no tienen nada que ver con esto”.

El festejo de Benjamín Vicuña para Magnolia

Por otro lado y, lejos del conflicto, Benjamín Vicuña eligió un camino completamente distinto. El actor chileno celebró los ocho años de su hija con un posteo cargado de ternura y poesía, que rápidamente se volvió viral.

“El amor siempre puede más. Pensé que lo conocía todo, hasta que llegaste tú”, escribió Vicuña, recordando la llegada de Magnolia a su vida y destacando el vínculo profundo que los une. En su mensaje, también habló de la familia ensamblada que rodea a la niña y cerró con una frase que emocionó a miles: “Gracias por enseñarme que el amor no tiene límites ni medidas”.

Posteo de Benjamín Vicuña

Las imágenes del festejo íntimo, con Magnolia Vicuña sonriente junto a sus hermanos, contrastaron con la polémica que se vivía puertas afuera con Mauro Icardi y sus hijas. En cuestión de minutos, el posteo se llenó de miles de likes y comentarios celebrando la sensibilidad del actor.

AM