María Susini mostró el retoque que se hizo en un tatuaje y crecen las especulaciones sobre su relación con Facundo Arana

Tras su separación, la relación de María Susini y Facundo Arana se posicionó bajo la lupa mediática, sobre todo con los rumores de un nuevo romance para el actor. Gabriela Sari fue apuntada como tercera en discordia, y los comentarios alrededor comenzaron a aparecer. Muchos usuarios y periodistas aseguraban que la cordialidad de Susini y Arana se había terminado debido a este hecho, pero la historia se dio vuelta. La modelo mostró que se hizo un retoque en un tatuaje, y las sospechas de la relación con su expareja volvieron a ser centro de atención.

Gabriela Sari, Facundo Arana, María Susini

El gesto con su tatuaje retocado de María Susini a Facundo Arana

Facundo Arana se convirtió en el protagonista de una escandalosa separación de su exesposa, María Susini. Si bien todo comenzó con una promesa de ruptura cordial y en buenos términos, la tensión entre ambos fue escalando, hasta el punto en que aparecieron rumores de un nuevo amor para el actor con su compañera Gabriela Sari. Esto provocó que se viera afectada la relación con la modelo y su familia. Sin embargo, fue Susini la que con un gesto hizo ver que las cosas podrían no parecer lo que se veía.

En Puro Show (eltrece), destacaron una parte de un tatuaje que ella lleva en la nuca. "Estaba en las redes una foto donde se ve acá en la nuca que tiene tatuada las iniciales de toda su familia. Es Facundo, India, Yaco y Moro. Y ella retoca el tatuaje. En vez de cambiárselo, está mostrando en sus redes que ella está retocando ese tatuaje”, explicó Angie Balbiani. Ninguna de las letras parecía desapareciendo o siendo borrada, por lo que algunos usuarios apuntaron a que se trataba de un gesto para asegurar que, fuera de los escándalos, ellos seguían siendo familia.

Entre rumores de romance y una desmentida tajante: el presente de Facundo Arana

Facundo Arana protagonizó rumores de romance con Gabriela Sari, y esto creó una supuesta crisis con María Susini. Sin embargo, y a pesar de querer mantener el silencio mediático, fue su compañera de actuación la que salió a desmentir lo que se decía de ellos. “Las fotos las subí porque somos familia. Quizás ahora, por ciertas situaciones diferentes, llama más la atención, pero es lo mismo. En lo personal lo veo bien. Él es una persona fuerte, conectada con el arte y la familia misma. Hablamos, chateamos, mateamos y vamos a cenar…”, reveló en un móvil, dejando en claro el presente del actor.

Tras estos dichos, y los rumores de una relación partida, María Susini mostró el retoque que se hizo en un tatuaje, y las especulaciones sobre su relación con Facundo Arana volvieron a crecer de manera positiva. Los usuarios y seguidores de la pareja se mostraron optimistas ante la historia de la modelo, quien podía estar demostrando una unión fuera de todas las polémicas que los rodean desde que anunciaron su separación.

A.E