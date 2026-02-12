Un nuevo capítulo en el WandaGate explotó. Cuando parecía que la paz estaba en la vida de la China Suárez y Mauro Icardi, viviendo a pleno su amor, la pareja quedó envuelta en fuertes rumores de infidelidad, luego que se difundiera en redes sociales una serie de videos en los que el jugador se encontraba en la fiesta de cumpleaños muy cerca de una mujer, que no es la actriz ya que se encuentra en la Argentina. Ante las especulaciones sobre los términos del vínculo que los une, la ex Casi Ángeles hizo un descargo pero se arrepintió.

La palabra de la China Suárez

Mientras la China Suárez se encuentra en la Argentina en el marco del lanzamiento de la serie En el barro, desde Turquía se difundieron diversos imágenes que muestran a Mauro Icardi disfrutando del cumpleaños de su compañero del Galatasaray, Lucas Torreira. En las imágenes se observa a los jugadores muy alegres pero uno de los clips llamó la atención al colocar al argentino junto a una mujer, con la que se daría un beso.

De inmediato, se habló de una infidelidad por parte de Icardi, desatando una gran polémica alrededor de la pareja. Y fue la propia China Suárez quien recogió el guante y se pronunció al respecto a través de su cuenta de Instagram. “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió al compartir una imagen que muestra al verdadero hombre que protagoniza el clip del beso y evidenció el parecido físico con su pareja.

Pero además, la apuntó contra los medios de comunicación al difundir este contenido que se viralizaron en redes sociales: “Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”. En este descargo no mencionó la otra "acusación" contra su novio, que habría ocurrido esa misma noche, siendo que el jugador desarchivó las imágenes con Wanda Nara en Instagram, recordando sus momentos felices. Sin embargo, la es Casi Ángeles se habría arrepentido de sus palabras y explicaciones ya que decidió borrar la storie de Instagram pero en la era digital nada se pasa por alto y la captura de la publicación también circuló rápidamente en X.

Lo cierto es que luego de que Suárez borrara su descargo, fue el turno de Mauro Icardi, quien fiel a su estilo se expresó con un extenso escrito y apuntó contra la difusión de las imágenes en cuestión y las especulaciones que se hicieron al respecto: "El video del cumpleaños en el que supuestamente estoy a los besos, se les olvidó que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones". Además, critió a quienes opinan sobre su vida privada y laboral.

Pero también, aclaró sobre la presunta jugada que hizo en su cuenta de Instagram sobre el contenido con su expareja. "No desarchivo fotos, quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es increíble y, en la mujer que amoy quiero estar toda mi vida. Si, ella, la que les tiene patas para arriba todos los días hablando y se comen los mocos porque no aciertan ni media noticia", concluyó.

De esta forma, tanto la China Suárez y Mauro Icardi decidieron hacer aclaraciones sobre los rumores que los envolvió en las últimas horas, aunque la actriz decidió eliminar el suyo, la difusión del mismo no tardó en hacerse en redes sociales.