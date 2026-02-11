En medio de los rumores de infidelidad, Mauro Icardi se defendió con un duro descargo contra los periodistas

La novela mediática entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Todo comenzó cuando en redes sociales comenzaron a circular versiones que aseguraban que el delantero habría desarchivado antiguas fotos junto a su exesposa, lo que desató rumores de un posible acercamiento en medio de su actual relación.

Mauro Icardi y Wanda Nara

El movimiento llamó aún más la atención porque se dio mientras la China Suárez se encuentra en la Argentina, enfocada en el cumpleaños de su hija Magnolia y en compromisos laborales vinculados a una producción de Netflix. En ese contexto, Mauro Icardi decidió salir al cruce de las especulaciones con un extenso y contundente descargo en su cuenta de Instagram.

El fuerte descargo de Mauro Icardi

Según advirtieron varios usuarios durante la noche del martes, Mauro Icardi habría vuelto a hacer visibles antiguas publicaciones con Wanda Nara, lo que rápidamente fue replicado por distintos medios y programas de espectáculos como una posible señal de acercamiento.

El descargo de Mauro Icardi en redes sociales

Sin embargo, Mauro Icardi negó rotundamente esa versión: “¿Qué pasó con la farándula argentina? ¿Están cayendo en picado y ya no saben qué inventar?”, escribió con ironía. Además, fue tajante: “No desarchivo fotos, quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es INCREÍBLE”.

El duro mensaje contra la prensa y su declaración de amor

Lejos de limitarse a una aclaración, Mauro Icardi apuntó directamente contra los periodistas y programas que replicaron la información: “Las barbaridades que hay que leer para que 4 gatos locos se la den de periodistas. Qué decadencia”, lanzó sin filtro. También cuestionó a quienes opinan sobre su vida privada y su carrera: “Los tengo 24 horas hablando de mí cuando no saben ni que la pelota es redonda”.

Mauro Icardi

En el mismo mensaje, Mauro Icardi defendió su relación actual y fue categórico al referirse a la actriz: “Ni mi futura mujer ni yo vivimos de sus payasadas”. Con esa frase no solo desmintió cualquier tipo de reconciliación con Wanda Nara, sino que también reafirmó públicamente su vínculo con la China Suárez, en medio de un clima mediático que vuelve a tenerlos como protagonistas.

La reacción de Wanda ante el descargo de Mauro Icardi

Mientras Mauro Icardi publicaba su descargo contra la prensa, Wanda Nara también se manifestó en sus redes sociales, aunque con un tono completamente distinto. Sin hacer referencia directa a los rumores ni al mensaje de su exmarido, la empresaria compartió una imagen frente al espejo que no pasó desapercibida.

La respuesta de Wanda Nara al descargo de Mauro Icardi

En la foto, Wanda Nara escribió con labial sobre el vidrio una frase contundente: “ME AMO”. El gesto fue interpretado por muchos usuarios como una respuesta indirecta en medio del escándalo mediático. Fiel a su estilo, eligió no confrontar de manera explícita a Mauro Icardi, pero dejó un mensaje de autoafirmación justo cuando su nombre volvía a quedar en el centro de la polémica.