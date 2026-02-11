Natalia Oreiro mostró la estatua ancestral que cuida su jardín: significado y origen

Natalia Oreiro volvió a mostrar uno de los rincones más especiales de su casa y sorprendió a sus seguidores con un detalle cargado de simbolismo. Durante el último fin de semana, la actriz compartió en sus historias de Instagram una imagen de la imponente estatua ancestral que cuida su jardín japonés: un Maneki-neko tallado en madera maciza, convertido en el guardián espiritual de su oasis zen.

Natalia Oreiro mostró la estatua ancestral que cuida su jardín

La figura, de gran tamaño y aspecto artesanal, se destaca entre el verde intenso de los árboles y la serenidad del espacio. Sentado sobre un tronco, con una de sus patas levantadas, el tradicional “gato de la suerte” refuerza la estética oriental que Natalia Oreiro recreó en su hogar, un proyecto que viene desarrollando desde hace tiempo y que refleja su profunda conexión con la cultura japonesa.

La estatua ancestral en el jardín de Natalia Oreiro

Meses atrás, la protagonista de Muñeca Brava transformó parte de su parque en un jardín japonés con estanque, puente rojo, cerezos en flor, azaleas y lirios. Un espacio pensado para la contemplación, la armonía y el equilibrio. Ahora, la presencia del Maneki-neko suma un nuevo significado espiritual a ese rincón cargado de tradición.

¿Qué significa la esta estatua ancestral que tiene Natalia Oreiro en su jardín?

El Maneki-neko es uno de los íconos más populares de Japón y su nombre significa literalmente "el gato que invita a pasar". Se lo representa con una pata en alto, en un gesto que simboliza una invitación a la buena fortuna. Según la tradición, su historia nace de una antigua leyenda: un samurái que descansaba bajo un árbol fue atraído por un gato que parecía llamarlo desde un templo cercano. Cuando decidió seguirlo, un rayo cayó sobre el árbol donde se encontraba segundos antes, salvándole la vida. Desde entonces, el felino quedó asociado a la protección y la prosperidad.

El color y la posición de la pata también tienen su mensaje. La derecha levantada se vincula con el dinero y el éxito económico; la izquierda, con la llegada de visitas y nuevas oportunidades. En Occidente se convirtió en un objeto decorativo, pero en Japón mantiene su fuerte carga simbólica como talismán de buena suerte.

Amante de los animales y defensora de sus derechos, Natalia Oreiro no eligió este amuleto al azar. La estatua que hoy custodia su jardín no solo completa la estética oriental de su casa, sino que también representa protección, abundancia y energía positiva para su hogar.