La desconocida historia de Iván Mihanovich, el primer marido de Mónica Cahen D'Anvers y padre de sus hijos

Mónica Cahen D'Anvers es de las periodistas más queridas de la televisión argentina. Su matrimonio con César Mascetti duró casi 45 años, y marcó una confianza frente a las cámaras y un gran equipo de trabajo. Tras su salida de la televisión, se enfocó en su establecimiento turístico y gastronómico, conocido como La Campiña de San Pedro, donde sus dos hijos Sandra e Iván "Vane" Mihanovich dejan su huella con la música y la calidez familiar.

Sin embargo, antes de su gran historia de amor con César, la periodista tuvo otro amor: estuvo casada casi 20 años con Iván Mihanovich, padre de Sandra y Vane. Con una gran conexión en el arte, él fue un compañero para los primeros años de la carrera de Mónica y mantuvo un bajo perfil, mientras ella hacía su nombre en la pantalla argentina.

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La historia de amor de Iván Mihanovich y Mónica Cahen D'Anvers

Iván Mihanovich fue el primer esposo de la reconocida periodista Mónica Cahen D'Anvers. Lejos de la Argentina, se conocieron en Inglaterra a mediados de la década de 1950. Ella se había mudado al país europeo, con la idea de terminar el secundario para completar sus estudios en la Universidad de Cambridge. Al parecer, no había sido la única con esa idea, ya que coincidió con Iván, quien se convirtió en su compañero de estudios y de vida por más de 20 años.

Llevaron unos años de novios y, en 1957, decidieron sellar su amor con un íntimo casamiento, al finalizar los estudios en Cambridge. Él se volvió una influencia y un gran compañero para Mónica, quien comenzaba a triunfar en la televisión argentina como periodista de importantes canales. Sin embargo, como Mihanovich venía de una familia de alta sociedad, esto provocó disturbios entre la pareja y su círculo cercano. A pesar de eso, mantuvieron una familia tradicional y un amor fuerte, hasta 1975. Tras más de 18 años juntos, Iván Mihanovich y Mónica Cahen D'Anvers se separaron oficialmente, y cada uno realizó su vida lejos de la del otro.

Iván Mihanovich, Sandra Mihanovich

Padre artista, hijos artistas: así son los hijos de Iván Mihanovich y Mónica Cahen D'Anvers, Sandra y Vane

Iván Mihanovich era un arquitecto y polista de la alta sociedad, pero con un gran vínculo en el arte. Si bien siempre se mantuvo en bajo perfil, fue un gran apoyo para Mónica Cahen D'Anvers, quien arrancaba con su carrera como reconocida periodista de la televisión argentina. Esto mismo lo emitieron en sus valores familiares y en la crianza de sus dos hijos, Sandra y Vane, quienes encontraron su camino de éxito en el arte.

El 24 de abril de 1957, nació su primogénica, Sandra Mihanovich. Ella encontró su pasión en la música, volviéndose una de las cantantes argentinas más importantes. Alcanzó la fama masiva en 1982 con "Puerto Pollensa", canción que se convirtió en un himno de libertad, y el 10 de marzo de 2016 selló su presencia cuando se casó con María Paz “Marita” Novaro, tras siete años de relación, en una ceremonia íntima y al aire libre.

El 21 de julio de 1961, nació su segundo hijo y primer varón, Iván Mihanovich, más conocido artísticamente como Vane Mihanovich. Su camino en la música lo llevó a volverse líder de "Grupo Vale 4" y como tecladista estable en la banda de su hermana, Sandra. Tanto él como la cantante se presentan en La Campiña de San Pedro, lugar fruticultor de su mamá y César Mascetti. Su familia creció gracias a sus dos hijos, Sol y Sebastián, y tres bisnietas, Elina, Amelia y Maica.

Sandra Mihanovich, Iván "Vane" Mihanovich

El recuerdo de Iván Mihanovich en Mónica Cahen D'Anvers, Sandra y Vane

En septiembre del 2020, con 90 años, Iván Mihanovich falleció, y sus hijos no dudaron en homenajearlo en redes sociales. Si bien Mónica Cahen D'Anvers no se pronunció activamente, ella acompañó a sus hijos en este momento, sobre todo en honor de la buena relación que había mantenido con su exesposo. El arte sigue siendo parte de la familia, inculcado por el propio arquitecto y pintor, e incluso como forma de honrar a todos los series queridos que se fueron. En abril del 2026, dedicaron una canción y videoclip familiar en La Campiña de San Pedro, lugar fruticultor de su mamá y César Mascetti, mostrando un gesto emotivo y cálido.

Mónica Cahen D'Anvers marcó su presencia en la televisión argentina, con su trabajo como periodista y carisma único. Sin embargo, en un lado más desconocido de ella, aparece su primer esposo y padre de sus hijos: Iván Mihanovich. Arquitecto, polista y pintor, él fue una persona clave para que la carrera de la periodista despegara, mostrando compañerismo y cariño en todo su matrimonio de más 18 años.

Tras su separación, y con una nueva pareja, Mónica Cahen D'Anvers mantuvo una relación cordial y de mucho respeto con Iván Mihanovich, debido a la crianza de sus hijos y al compañerismo que los unió durante años. En el 2020, el arquitecto falleció, pero dejó grandes enseñanzas en sus seres queridos, que no dudaron en homenajearlo con ellas en las redes sociales, y lo siguen recordando en la actualidad.