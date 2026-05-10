Pampita dio cátedra de estilo en la Bombonera con los lentes Y2K que dominan la temporada

Una vez más, Pampita demostró que puede convertir cualquier escenario en una pasarela. Este sábado por la tarde, la modelo se robó todas las miradas en la previa del partido entre Boca y Huracán por el Torneo Apertura, donde asistió junto a su hijo Beltrán, fanático del club. Fiel a su estilo, la conductora apostó por un look relajado, urbano y súper actual, ideal para una tarde de cancha, pero con el toque fashionista que la caracteriza.

Pampita y Beltrán Vicuña en la Bombonera

Pampita dio cátedra de estilo con los lentes Y2K que dominan la temporada

Desde el césped de La Bombonera, Pampita posó sonriente con una camiseta xeneize, un pantalón negro amplio de caída recta y una campera deportiva oversized en azul marino. El outfit sporty chic terminó de consolidarse con un beauty look natural: pelo suelto con ondas suaves y maquillaje luminoso en tonos tierra.

Pampita en la Bombonera

Sin embargo, hubo un accesorio que se llevó toda la atención y elevó el estilismo al instante: sus lentes de sol negros de inspiración noventosa. De formato ovalado y marco angosto, este diseño se convirtió en una de las tendencias más fuertes del último tiempo y ya es un favorito absoluto entre celebrities e influencers internacionales.

Lejos de los clásicos modelos XL, los lentes tiny o slim sunglasses recuperan la estética retro de finales de los 90 y principios de los 2000. Con una impronta minimalista y sofisticada, aportan un aire cool incluso a los looks más simples. Pampita los combinó con una campera de efecto cuero negro en una de sus selfies desde el estadio, logrando una estética moderna y canchera que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Pampita dio cátedra de estilo con sus lentes

Este tipo de gafas ya había aparecido en los outfits de figuras como Bella Hadid, Hailey Bieber y Kendall Jenner, y ahora también pisan fuerte en Argentina. La clave de su éxito está en su versatilidad: funcionan tanto con prendas deportivas como con estilismos más elegantes y urbanos.

Además de compartir imágenes junto a Beltrán, Pampita también se mostró con Zaira Nara, otra de las famosas invitadas al evento futbolero. Las dos apostaron por outfits cómodos pero cargados de tendencia, confirmando que el fútbol y la moda cada vez están más conectados.