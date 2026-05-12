Pampita deslumbró en Miami con el accesorio rockero que transforma cualquier look básico

Pampita volvió a marcar tendencia desde Miami con un look total black y lleno de guiños fashionistas que rápidamente captó la atención de sus seguidores. En medio de unos días de descanso en Estados Unidos, y luego de confirmar su separación de Martín Pepa, la modelo compartió en sus redes sociales una serie de imágenes en las que se mostró disfrutando de una jornada distendida entre paseos, compras y helado, pero fiel a su estilo sofisticado y canchero.

Pampita

El look relajado y chic de Pampita en Miami que tuvo dos accesorios protagonistas

Para esta escapada, Pampita eligió un outfit total black que combinó comodidad y glamour en partes iguales. La pieza protagonista fue un vestido cut out negro, de silueta ajustada y falda larga con movimiento, que dejaba al descubierto parte de la cintura y aportaba un aire sexy sin perder elegancia. Sin embargo, hubo dos accesorios que terminaron de elevar el estilismo y se robaron todas las miradas: el cinturón con tachas y el maxibolso off white.

El cinto, de cuero negro con detalles metálicos plateados, aportó un toque western y rockero al look minimalista. Ancho y con hebilla protagonista, rompió con la sobriedad del vestido y sumó personalidad a un outfit monocromático que podría haber quedado demasiado simple. Este tipo de cinturones se convirtió en uno de los accesorios estrella de la temporada y Pampita confirmó que sigue siendo una de las figuras locales que mejor interpreta las tendencias internacionales.

El look total black de Pampita en Miami

Por otro lado, el maxibolso en tono marfil terminó de equilibrar el estilismo. De textura blanda y tamaño XL, el accesorio se alineó con una de las tendencias más fuertes del 2026: los bolsos grandes y funcionales que mezclan lujo silencioso con practicidad. Además de sumar contraste al look oscuro, el modelo aportó un aire effortless muy asociado al street style de Miami y Los Ángeles.

La modelo completó el outfit con sandalias negras bajas de tiras y lentes de sol en clave Y2K, otro detalle que reforzó el espíritu trendy de la propuesta. Con el pelo suelto y maquillaje natural, Pampita volvió a demostrar que no necesita grandes producciones para imponer estilo.

Pampita deslumbró con sus accesorios

Las imágenes llegan pocos días después de que confirmara su separación de Martín Pepa, tras más de un año y medio de relación. Aunque eligió mantenerse en silencio y no profundizar sobre los motivos de la ruptura, la modelo continúa compartiendo parte de su rutina en redes sociales, donde se muestra enfocada en sus proyectos, sus viajes y sus momentos de disfrute personal. Y, una vez más, también deja en claro que atraviesa esta nueva etapa sin resignar glamour.