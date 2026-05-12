Los looks gemelos de Luciana Salazar y Matilda: jeans wide leg y cuero

Luciana Salazar volvió a demostrar que el matchy look sigue siendo una de sus marcas registradas. Esta vez, la modelo compartió en su cuenta de Instagram una serie de postales junto a Matilda durante una tarde de juegos y aventuras al aire libre, donde la pequeña incluso se animó a trepar una palestra, pero sin perder el estilo. Fieles a su impronta fashionista, madre e hija apostaron por outfits gemelos con fuerte inspiración urbana y detalles de lujo silencioso.

Luciana y Matilda Salazar

Los looks gemelos de Luciana Salazar y Matilda

Bajo una estética moderna, ambas eligieron una combinación dominada por el negro y el gris grafito, con prendas oversized y guiños biker que marcaron tendencia. El resultado fue un estilismo coordinado que volvió a captar la atención de sus seguidores y reafirmó el fanatismo de Luciana Salazar por los looks twinning junto a su hija.

Para esta ocasión, la conductora llevó una bomber oversized de cuero negro, con cierre metálico y hombros estructurados que aportaron una vibra edgy y sofisticada. Debajo, sumó una campera con costuras marcadas y escote recto, una pieza que elevó el outfit con un aire glam rock.

Los looks gemelos de Luciana y Matilda Salazar

El equilibrio llegó de la mano de un pantalón palazzo wide leg en gris lavado, de caída amplia y cintura elastizada. La elección no solo reforzó la tendencia de los jeans oversized que domina esta temporada, sino que también aportó comodidad para una tarde relajada junto a Matilda. Para completar el look, la mediática eligió botas chunky negras de plataforma, perfectas para reforzar la estética streetwear contemporánea.

En cuanto a los accesorios, Luciana apostó por gafas de sol cat-eye negras y una maxi cartera estructurada negra de inspiración luxury. El beauty look acompañó la misma línea sofisticada: cabello rubio ultra lacio y pulido con raya lateral y maquillaje glam soft, con labios nude rosados y piel luminosa.

Matilda Salazar

Matilda Salazar, por su parte, volvió a convertirse en la versión mini fashionista de su mamá. La nena lució una bomber de cuero prácticamente idéntica a la de Luciana, replicando la estética oversized y urbana. También llevó un crop top negro minimalista combinado con una mini chaqueta tipo corset, además de un pantalón palazzo gris lavado de pierna ancha que generó una armonía visual total entre ambas.

Para completar su outfit, eligió botas negras chunky y pequeñas gafas de sol oscuras, siguiendo la misma línea moderna y trendy. Su cabello rubio largo y lacio terminó de reforzar ese efecto espejo que tanto caracteriza a los looks compartidos con su mamá.

Luciana y Matilda Salazar

No es la primera vez que Luciana y Matilda Salazar coordinan sus estilismos. A lo largo de los años, ambas construyeron una verdadera identidad fashion en redes sociales a partir de sus looks gemelos, ya sea con vestidos de gala, outfits Barbiecore o apuestas casuales y urbanas como esta. En cada aparición, las influencers muestran cómo puede combinar glamour, tendencias y complicidad familiar en partes iguales.