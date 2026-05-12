María Vázquez y los 2 looks más fashionistas para llevar las botas bucaneras XXL tendencia

María Vázquez sacó del armario su calzado favorito para los días fríos: botas XXL. La conductora cautivó en redes sociales con dos propuestas cargadas de personalidad y con este calzado como protagonista. Con los colores del momento y las prendas que combinan elegancia y estilo boho chic, volvió a demostrar por qué es una referente de la moda argentina.

María Vázquez confirmó cuál es el calzado estrella de la temporada

Las botas bucaneras XXL volvieron a posicionarse entre las grandes protagonistas de la temporada y María Vázquez dejó en claro cómo incorporarlas de manera elegante y sofisticada. Dueña de un estilo clásico pero con guiños fashionistas, la modelo compartió dos looks ideales para el otoño invierno 2026 y demostró que este tipo de calzado puede elevar cualquier look.

Con apuestas en tonos tierra, prendas de inspiración campestre y accesorios minimalistas, María Vázquez apostó por estilismos que combinan comodidad, glamour y mucha personalidad. En ambos casos, las botas XXL se llevaron toda la atención y confirmaron por qué son uno de los “must have” de la temporada.

María Vázquez mostró cómo llevar las botas XXL, que son tendencia esta temporada

En la primera imagen, María Vázquez luce un look perfecto para los días frescos: calzas negras engomadas, camisa estampada en tonos neutros y un chaleco cuadrillé en marrón y beige. Su propuesta se completó con impactantes botas XXL en color camel, de taco alto fino y terminación ajustada sobre las piernas, que se transformaron en el centro absoluto.

El detalle del cinturón ancho de cuero marcó la silueta y terminó de darle una impronta elegante al conjunto. Además, María Vázquez llevó gafas de sol de gran tamaño y una estética relajada: cabello suelto con ondas naturales y maquillaje en tonos nude.

María Vázquez mostró cómo llevar las botas XXL, que son tendencia esta temporada

En la segunda postal, María Vázquez mostró una versión más sofisticada y urbana de las botas XXL. En esta oportunidad, combinó el calzado con un conjunto estampado en tonos tierra compuesto por pantalón y camisa, al que le agregó un blazer de gamuza marrón chocolate que reforzó el aire boho chic del estilismo.

El modelo arrugado del calzado, es decir efecto slouchy, se destacó por completo como también su tono bordó oscuro y textura suave. Esta versión es de las más buscadas del invierno. De hecho, Nicole Neumann también comenzó a incorporarla a sus looks abrigados. Como accesorios, María Vázquez eligió un cinturón con hebilla metálica, cartera haciendo juego y anteojos de sol en tonalidad ámbar.

El resultado fue un look elegante, moderno y muy alineado con las tendencias internacionales que mezclan inspiración setentosa, sastrería relajada y prendas de textura gamuzada. De esta manera, María Vázquez mostró los 2 looks más fashionistas para llevar las botas bucaneras XXL que marcan tendencia. Como era de esperarse, deslumbró a todos sus seguidores y cosechó una lluvia de halagos.

Las botas bucaneras XXL pisan fuerte este otoño invierno 2026

Las botas extralargas o XXL regresaron con fuerza este año y se convirtieron en una de las tendencias más vistas tanto en pasarelas como en las calles de todo el mundo. Ajustadas, de caña súper alta y con efecto segunda piel, este diseño estiliza la figura y aporta un aire sofisticado incluso a los looks más relajados.

En tonos clásicos como marrón chocolate, suela o borgoña, tal como mostró María Vázquez en sus recientes posteos de Instagram, las botas XXL se adaptan a distintos estilos y pueden combinarse con shorts, vestidos, leggings o prendas sastreras. Además, estas bucaneras son ideales para sumar impacto visual sin necesidad de recargar el outfit.