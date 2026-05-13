Allegra Cubero se comparó con un personaje de Disney y generó furor por su gran parecido 

Tras su comentada fiesta de 15, Allegra Cubero se encuentra nuevamente en el centro de la escena. Esta vez, la joven aprovechó sus soñadas vacaciones en Disney para "encontrarse" con un reconocido personaje y hacer mención al gran parecido que existe entre ambos. A las pocas horas, su publicación cosechó una lluvia de "likes" y la acercó aún más a sus seguidores ya que pudo mostrar su costado más divertido y espontáneo.

La reacción de Allegra Cubero al encontrarse con su "doble" en Disney

Allegra Cubero volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir un divertido video en Tik Tok. La joven de 15 años, que es hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, se comparó con uno de los personajes más icónicos del universo de Disney. "Parecidas", escribió en su cuenta generando una ola de comentarios.

Con mucho humor, Allegra Cubero mostró el increíble parecido existe entre ella y la protagonista femenina de Avatar, la exitosa saga cinematográfica creada por James Cameron. En el clip, aparece posando frente a una figura del personaje Neytiri, la guerrera Na'vi interpretada en la pantalla grande por Zoe Saldaña.

Allegra Cubero

Allegra Cubero se encontró con esta figura durante sus vacaciones en Disney junto a su madre, Nicole Neumann, y no dudó en filmar un divertido video. Mientras mira a cámara y sonríe, de fondo suena un reconocido audio de la película Juego de gemelas. "¿Por qué nos miran tanto? No te das cuenta… ¿De qué? Del parecido entre nosotras”, se escucha en el posteo que compartió la joven, el cual rápidamente generó repercusiones y cientos de comentarios entre sus seguidores.

Allegra Cubero enfrentó a los haters con humor

Al parecer, Allegra Cubero recibía mensajes que hablaban del parecido entre ambas. Por lo tanto, lejos de enojarse, la adolescente decidió tomarse la situación con humor despertando reacciones de todo tipo en las diferentes plataformas. De hecho, tras subir su posteo, muchos usuarios coincidieron en que algunos de sus rasgos físicos recuerdan al personaje de ficción, especialmente por sus facciones delicadas y sus ojos claros.

"Es hermosa, es más siempre pensé que la de Avatar era linda", "Una cara bellísima y exótica", "Se lo tomó con humor, reina de reinas", "Es verdad, son iguales", "Es hermoso tu rostro natural, joven y sano", fueron algunos de los tantos comentarios que recibió Allegra Cubero.

Allegra Cubero se comparó con un personaje de Disney y generó furor por su gran parecido

Sin lugar a dudas, Allegra Cubero se encuentra en pleno crecimiento en redes sociales. Allí, la segunda hija de Nicole Neumann suele compartir momentos de su vida cotidiana, looks y videos junto a sus amigos y familiares. En esta oportunidad, enfrentó a los haters con humor y se hizo cargo del parecido físico que hay entre ella y Neytiri de Avatar.

De esta manera, Allegra Cubero se comparó con un personaje de Disney y generó furor en redes sociales por su gran parecido. Este costado relajado, carismático y auténtico hizo que cosechara cientos de "Me gusta" y mensajes positivos, en los que halagan su belleza.