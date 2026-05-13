Pampita y Martín Pepa se reconciliaron: un viaje relámpago y la exposición

Pampita y Martín Pepa vuelven a ser noticia tras confirmarse que volvieron a estar juntos. Esta segunda reconciliación se da luego de que Yanina Latorre hablara con una fuente cercana al empresario del mundo del polo y le contara que la modelo lo “torturó por teléfono y con mensajes” para lograr no romper el vínculo.

Pampita y Martín Pepa decidieron darle una chance más a su historia de amor

Pampita regresó con Martín Pepa tras una breve segunda separación. Tal como contaron en Intrusos (América TV), este miércoles 13 de mayo, la conductora ingresó a los estudios de Infobae acompañada por él y causó revuelo ante la mirada de los presentes. "Entró junto a Martín Pepa. Ya está dada la reconciliación porque ella decidió mostrarse ante todos", contó Alejandro Castelo, cronista del ciclo de espectáculos.

Además, el periodista hizo foco en el viaje relámpago que realizó Martín Pepa a la Argentina para poder ver personalmente a Pampita tras romper la relación desde Estados Unidos. Esta semana, había trascendido que su separación con el empresario tenía muy angustiada a la conductora. De hecho, en una nota reciente aseguró que la ruptura fue en buenos términos. “Martín es un amor de persona y la verdad que yo lo adoro, mi familia y mis amigos también. No puede ser más bueno, así que no inventen cosas que no son”, expresó poniéndole fin a las especulaciones.

Martín Pepa y Pampita

Fiel a su estilo picante, Yanina Latorre aportó más información sobre la separación de Pampita y Martín Pepa. “Ella no aceptaba la separación. Lo torturó con el teléfono con llamadas, mensajes y audios. Le dijo de todo. Se le soltó la cadena y lo insultó de arriba hacia abajo. Él les contó a sus amigos”, contó en su programa SQP generando fuertes repercusiones.

La palabra de Pampita tras reconciliarse con Martín Pepa

Lo cierto es que ahora Pampita y Martín Pepa volvieron a mostrarse juntos y a postar nuevamente a su noviazgo. Así lo dio a entender la propia empresaria en una charla con Tatiana Schapiro en Infobae, donde expresó con una sonrisa en su rostro cómo se encuentra actualmente: "Estoy bien, pasé unas semanas media moviditas pero hoy estoy bien".

En este sentido, Pampita agregó sin querer nombrar a su pareja y esta segunda vuelta: "Las cosas se calmaron, cuando hay amor todo se arregla". Por último, la modelo expresó con total felicidad: "Estoy muy bien, muy contenta". Así, dejó entrever que atraviesa un gran momento personal y que, tras unos días distanciados, volvieron a estar juntos con Martín Pepa.

De esta manera, Pampita y Martín Pepa se reconciliaron y causaron un fuerte revuelo. El empresario realizó un viaje relámpago al país y la presentadora se encargó de exponer que está de nuevo con él. Como si esto fuera poco, se encargó de contar que "cuando hay amor todo se arregla" dejando en claro que, una vez más, apuestan a su vínculo amoroso.