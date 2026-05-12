Soledad Aquino, la primera esposa de Marcelo Tinelli: “De todo lo que es hoy él, algo es mío”

Soledad Aquino, la primera esposa de Marcelo Tinelli, rompió el silencio con la revista CARAS en 1994, y dio detalles sobre su separación. En ese momento, atravesaba una etapa marcada por cambios y nuevas búsquedas, en la que combina la compañía de sus hijas con proyectos que reflejan un presente distinto. Además, destacó su presencia e influencia en la carrera del conductor dentro de la televisión.

Soledad Aquino habló de su separación y destacó el rol que tuvo en la carrera de Marcelo Tinelli

En enero de 1994, en Punta del Este, Soledad Aquino compartió un verano distinto. A los 32 años y recientemente separada de Marcelo Tinelli tras ocho años juntos, disfrutaba junto a sus hijas Micaela, de seis años, y Candelaria, de cuatro, rodeada de amigos y con un aire renovado. En ese contexto, habló con la revista CARAS de su vida cotidiana, de la separación y de cómo enfrentaba una nueva etapa personal.

Soledad Aquino

Durante la entrevista, la primera esposa del presentador explicó que había pensado en buscar un lugar más tranquilo, pero finalmente decidió repetir la experiencia del año anterior, su primer verano sola. “Fue impresionante en cuanto a los amigos. Me acerqué a ellos tanto como a mi familia”, señaló. Ese grupo cercano, al que llamaban “el elenco estable”, se convirtió en un sostén fundamental.

“Se acercaron más y me dijeron: ‘Te vamos a ayudar, vamos a hacer fuerza por vos para que no sufras, para que salgas adelante’. Con la ayuda de ellos empecé a salir”, contó Soledad Aquino a la revista CARAS. La compañía de sus amigos le permitió recuperar espacios de diversión y confianza. “Entendí que no había hecho nada malo y que tenía derecho a divertirme y a estar bien”, expresó.

Soledad Aquino

Por otro lado, la madre de Mica y Cande Tinelli habló de la exposición mediática que vivió durante su matrimonio. “No sé si lo afectó, pero no fue nada saludable que se metieran tanto en nuestra privacidad”, dijo sobre la presencia constante de la prensa. Recordó que en VideoMatch había estado muy expuesta y que allí se ganó apodos como “la jabru” o “el doberman”.

Aunque reconoció que, para ella, la exposición no siempre fue positiva, reconoció que le gustaba acompañar a Marcelo Tinelli en medio de la vorágine de trabajo. “Me encantaba estar con él en medio de esa vorágine. Hoy me doy cuenta de los errores y creo que debería haberme preservado más”, reflexionó.

Soledad Aquino

Soledad Aquino señaló que, tras su separación, vivió una etapa de descubrimiento personal

Tras la separación, Soledad Aquino se volcó a distintas actividades que iban desde flamenco, teatro, gimnasia, yoga hasta lectura. Esta etapa para ella se centró en una búsqueda personal centrada en sus gustos: “Estoy buscando. Todo lo que hago me apasiona. Es un momento de descubrimiento de mi persona”, explicó. También reveló que, ya en 1994, escribía sonetos y que ya tenía más de 130, con el deseo de publicar un libro en el futuro.

En lo laboral, mencionó que pensaba abrir una boutique junto a sus amigas Kim Obrador y Laura Aguado, y que no descartaba probar suerte como actriz. Además, reconoció que la posición económica alcanzada gracias al trabajo de Marcelo Tinelli le permitió vivir con tranquilidad, aunque aclaró que eso no define a una persona. “No aguanto al ‘nuevo rico’ ni a la gente que compra o vende sus sentimientos por dinero”, afirmó.

Soledad Aquino

Sobre su relación con el conductor, Soledad Aquino señaló que fue una etapa de crecimiento compartido. “Creo que en las parejas uno se mimetiza con el otro y aporta lo suyo. A veces lo escucho hablar y me doy cuenta de que en lo que dice hay cosas mías. También yo tengo cosas de él, cosas que aprendí de él”, expresó. A pesar de la separación, aseguró que se sentía feliz y que estaba en su mejor momento: “A mí se me dio vivir esto, esta crisis, esta separación. Por algo será”.

Sobre la posibilidad de volver a estar en pareja, reconoció que se sentía mejor acompañada, aunque aclaró que debía pensar muchas cosas antes de dar ese paso. “Sí, me encantaría, pero antes tengo que pensar un montón de cosas”, señaló. Respecto a Marcelo Tinelli, admitió que lo seguía queriendo, aunque ya no estaba enamorada. “Hoy no lo veo posible”, respondió sobre la posibilidad de volver a vivir juntos, aunque dejó abierta la idea de lo que podía pasar.

Soledad Aquino

Soledad Aquino, la primera esposa de Marcelo Tinelli, compartió en Punta del Este un verano marcado por la compañía de sus hijas y amigos, en un momento de búsqueda personal y de reconstrucción tras la separación. Con actividades nuevas y proyectos laborales, se mostró segura y con humor para enfrentar cualquier situación.

VDV



Fotos: CARAS