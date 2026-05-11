¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 11 de mayo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 11 de mayo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás la semana con mucha energía y ganas de resolver todo al mismo tiempo. Tu impulso será positivo, pero conviene ir paso a paso para no agotarte antes del mediodía. En el amor, una conversación pendiente puede aclarar varias dudas. En lo laboral, se abren oportunidades si confiás en tu intuición.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El lunes te invita a bajar un cambio y priorizar lo que realmente importa. Puede aparecer una propuesta interesante vinculada con dinero o trabajo. En el plano afectivo, vas a necesitar sentirte contenido y escuchado. Un gesto simple de alguien cercano te va a alegrar el día.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente estará muy activa y con facilidad para conectar ideas y personas. Es una jornada ideal para reuniones, trámites y conversaciones importantes. En el amor, alguien podría sorprenderte con una confesión inesperada. Tratá de no dispersarte demasiado.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Vas a estar especialmente sensible y perceptivo, lo que te ayudará a entender mejor lo que ocurre a tu alrededor. En el trabajo, conviene no tomar decisiones apresuradas. En el amor, es un buen momento para expresar lo que sentís sin miedo al rechazo.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El lunes te encuentra con ganas de destacarte y tomar la iniciativa. Tu carisma estará en alza y eso puede abrirte puertas tanto en lo profesional como en lo sentimental. Evitá caer en discusiones por orgullo. Si escuchás más, vas a obtener mejores resultados.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Será una jornada productiva, ideal para organizar pendientes y poner en orden tus ideas. En el trabajo, tu capacidad de análisis será muy valorada. En el amor, alguien puede pedirte más flexibilidad. Permitite soltar un poco el control.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La armonía será tu principal objetivo, aunque algunas situaciones externas podrían sacarte de eje. Con diplomacia y paciencia, vas a encontrar el equilibrio. En el amor, es un buen día para retomar el diálogo. Una noticia positiva mejora tu ánimo.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición estará más afilada que nunca y te ayudará a detectar intenciones ocultas. En lo laboral, conviene mantener ciertos planes en reserva. En el amor, la intensidad emocional puede llevarte a vivir momentos muy profundos. Confiá en lo que sentís.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El lunes llega con entusiasmo y ganas de empezar algo nuevo. Puede surgir una propuesta de viaje, estudio o proyecto que te motive mucho. En el amor, la espontaneidad será tu mejor aliada. No prometas más de lo que podés cumplir.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Tu disciplina y constancia te permitirán avanzar en temas importantes. Es un día favorable para decisiones financieras o laborales. En el plano sentimental, podrías sentir necesidad de mayor estabilidad. Un consejo de alguien experimentado será muy útil.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

La creatividad y las ideas originales estarán a flor de piel. Será una jornada excelente para innovar y salir de la rutina. En el amor, alguien puede sorprenderte con una actitud inesperada. Prestá atención a las señales que te da el universo.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad será una gran aliada para conectar con los demás y también con tus propios deseos. En el trabajo, es importante mantener los pies sobre la tierra. En el amor, el romanticismo estará muy presente. Permitite soñar, pero sin perder de vista la realidad.