¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 14 de septiembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 14 de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El lunes arranca con mucha energía y ganas de poner en marcha esos planes que venís postergando. En el trabajo, podés tomar la iniciativa y conseguir que una idea tuya empiece a ganar terreno. En el amor, evitá reaccionar de manera impulsiva: una charla sincera puede aclarar mucho más de lo que imaginás. Tip del día: no quieras resolver todo de una.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Vas a necesitar bajar un cambio y ordenar tus prioridades. El comienzo de la semana puede traerte algunas responsabilidades inesperadas, pero si mantenés la calma vas a poder resolverlas sin mayores complicaciones. En lo sentimental, es un buen momento para demostrar lo que sentís con hechos. Tip del día: confiá en tus tiempos y no te compares con los demás.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza va a estar a mil y vas a tener varias ideas dando vueltas. Es un buen lunes para reuniones, conversaciones y proyectos que necesiten creatividad. En el amor, una conversación pendiente puede finalmente encontrar el momento indicado para darse. Tip del día: escuchá antes de sacar conclusiones.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El lunes te encuentra más sensible de lo habitual, pero también muy conectado con lo que necesitás. En el trabajo, puede ser un buen momento para poner límites y no hacerte cargo de problemas ajenos. En el amor, vas a valorar especialmente la contención y los gestos simples. Tip del día: cuidarte también es una prioridad.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

La semana empieza con vos dispuesto a destacarte y hacer valer tus ideas. Puede aparecer una oportunidad para demostrar todo lo que sabés hacer, especialmente en el ámbito laboral. En el amor, tu seguridad puede resultar muy atractiva, aunque conviene dejar un poco de espacio para escuchar al otro. Tip del día: brillá, pero sin querer tener siempre la última palabra.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu capacidad para organizar y anticiparte a los problemas va a ser tu mejor aliada este lunes. Podés avanzar con una tarea importante si evitás distraerte con cuestiones menores. En el plano sentimental, necesitás menos análisis y más espontaneidad. Tip del día: no busques la perfección donde alcanza con que algo funcione.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El lunes puede ponerte frente a una decisión que venís dando vueltas hace tiempo. Aunque tengas dudas, vas a encontrar claridad si escuchás tanto a tu cabeza como a tu intuición. En el amor, una actitud más abierta puede acercarte mucho a alguien especial. Tip del día: no postergues una conversación por miedo a incomodar.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Vas a arrancar la semana con una intuición muy fuerte. Algo que al principio parece confuso puede empezar a tener sentido si prestás atención a los pequeños detalles. En el trabajo, evitá entrar en discusiones innecesarias. En el amor, la intensidad está de tu lado, pero tratá de no querer controlar cada situación. Tip del día: dejá que algunas cosas fluyan.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás movimiento y novedades, y este lunes puede darte una buena excusa para salir de la rutina. Una propuesta laboral o un nuevo proyecto podría entusiasmarte más de lo esperado. En el amor, si estás soltero, una charla inesperada puede despertar tu curiosidad. Tip del día: animarte a algo diferente puede abrirte una puerta.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La responsabilidad va a estar muy presente durante este lunes. Tenés objetivos claros y ganas de avanzar, pero cuidado con exigirte más de la cuenta. En el amor, una persona cercana puede necesitar que le prestes más atención. Tip del día: no todo tiene que depender de vos.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

La semana comienza con ideas nuevas y ganas de hacer las cosas de otra manera. En el trabajo, una propuesta poco convencional puede terminar siendo justamente lo que necesitabas para destrabar una situación. En el amor, vas a buscar libertad, pero también una conexión genuina. Tip del día: no descartes una oportunidad solo porque llega de una forma inesperada.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad va a estar especialmente despierta este lunes. Vas a captar fácilmente el ánimo de quienes te rodean, aunque es importante que no absorbas problemas que no te corresponden. En el amor, una muestra de cariño puede cambiar por completo tu día. Tip del día: escuchá tu intuición, pero mantené los pies sobre la tierra.