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Horóscopo de hoy 12 de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Te contamos qué te deparan los astros para los 12 signos zodiacales.

Horóscopo de hoy 11 de julio de 2026
Horóscopo de hoy 11 de julio de 2026 | Pexels

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 12 de septiembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 12 de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Una situación que parecía estancada comienza a moverse y te devuelve el entusiasmo; aprovechá el día para decir eso que venís guardando.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Vas a necesitar bajar un poco el ritmo y priorizar lo que realmente te hace bien; alguien cercano puede sorprenderte con una propuesta inesperada.

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Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Una conversación cambia tu mirada sobre un vínculo y te permite entender algo que hasta ahora no terminaba de cerrar.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El sábado trae una energía ideal para reencontrarte con personas queridas y dejar atrás una preocupación que ocupó demasiado espacio.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Estás especialmente magnético y eso se nota; una invitación, mensaje o encuentro inesperado puede convertirse en el gran momento del día.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

No todo tiene que estar perfectamente organizado: permitirte improvisar puede llevarte hacia un plan mucho mejor del que habías imaginado
 

Horoscopo
Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Una decisión que venís postergando empieza a aclararse; escuchá tu intuición porque esta vez puede indicarte exactamente por dónde avanzar.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Algo que permanecía oculto puede salir a la luz y, lejos de complicarte, darte la tranquilidad que necesitabas para cerrar una etapa.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Se abre un sábado de movimiento, encuentros y ganas de hacer algo diferente; aceptá esa propuesta que rompe con tu rutina habitual.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Después de días exigentes aparece un momento para disfrutar sin tantas responsabilidades; alguien puede demostrarte cuánto valora tu presencia.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una idea espontánea puede convertirse en un nuevo proyecto o despertar un interés que creías olvidado; seguí esa curiosidad.

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Acuario | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Las emociones estarán intensas y también muy claras; una charla sincera puede acercarte nuevamente a alguien importante.



 

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