¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 12 de septiembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 12 de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Una situación que parecía estancada comienza a moverse y te devuelve el entusiasmo; aprovechá el día para decir eso que venís guardando.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Vas a necesitar bajar un poco el ritmo y priorizar lo que realmente te hace bien; alguien cercano puede sorprenderte con una propuesta inesperada.

Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Una conversación cambia tu mirada sobre un vínculo y te permite entender algo que hasta ahora no terminaba de cerrar.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El sábado trae una energía ideal para reencontrarte con personas queridas y dejar atrás una preocupación que ocupó demasiado espacio.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Estás especialmente magnético y eso se nota; una invitación, mensaje o encuentro inesperado puede convertirse en el gran momento del día.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

No todo tiene que estar perfectamente organizado: permitirte improvisar puede llevarte hacia un plan mucho mejor del que habías imaginado



Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Una decisión que venís postergando empieza a aclararse; escuchá tu intuición porque esta vez puede indicarte exactamente por dónde avanzar.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Algo que permanecía oculto puede salir a la luz y, lejos de complicarte, darte la tranquilidad que necesitabas para cerrar una etapa.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Se abre un sábado de movimiento, encuentros y ganas de hacer algo diferente; aceptá esa propuesta que rompe con tu rutina habitual.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Después de días exigentes aparece un momento para disfrutar sin tantas responsabilidades; alguien puede demostrarte cuánto valora tu presencia.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una idea espontánea puede convertirse en un nuevo proyecto o despertar un interés que creías olvidado; seguí esa curiosidad.

Acuario | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Las emociones estarán intensas y también muy claras; una charla sincera puede acercarte nuevamente a alguien importante.





