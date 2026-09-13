Así es por dentro la cabaña en la que Nicole Neumann y sus hijos viven sus días en Mendoza: vista a la montaña, piscina, gimnasio y bar

Nicole Neumann elige los paisajes más imponentes de la Argentina para sus escapadas familiares y sorprendió a sus seguidores con postales imperdibles que capturan la atención de todos los fanáticos del diseño, la moda y los viajes. En esta oportunidad, la empresaria y modelo empacó las valijas junto a sus hijos para instalarse en un refugio exclusivo ubicado en el corazón de la provincia de Mendoza. A través de sus historias en las redes sociales, la modelo abrió las puertas de un alojamiento que enamora a primera vista por su perfecta fusión entre la elegancia moderna y una estética rústica inconfundible que evoca con precisión a una clásica cabaña de alta montaña.

Nicole Neumann junto a su hijo Cruz en Mendoza

Nicole Neumann: Un refugio rústico con diseño de alta gama y detalles naturales

El lugar se destaca por una arquitectura imponente donde la piedra natural de la región y la madera oscura protagonizan cada rincón de los espacios interiores y exteriores. Al traspasar el umbral de entrada, un monumental bloque de roca integrado de forma orgánica a la estructura interior recibe a los visitantes junto con una imponente puerta de madera maciza reciclada y cálidos apliques de iluminación con pantallas circulares de tela amarilla que brindan una atmósfera sumamente acogedora.

Un recibidor de diseño rústico y moderno, elegido por Nicole Neumann

Aunque técnicamente funciona bajo un concepto de hotelería de alta gama, la ambientación remite de inmediato a la calidez hogareña de una cabaña alpina tradicional. Los pasillos revestidos en piedra, los elementos artesanales, los paraguas dispuestos en contenedores de madera y los grandes ventanales generan un recorrido visual fascinante, ideal para desconectar por completo del vertiginoso ritmo urbano y conectar de manera profunda con la quietud y la inmensidad de la cordillera de los Andes.

Impresionante paisaje mendocino, destino de Nicole Neumann

Nicole Neumann: Bienestar, entrenamiento y relax con postales nevadas

El descanso, el cuidado personal y la actividad física conviven en absoluta armonía dentro de este espacio soñado. En el área exclusiva del gimnasio, los amplios ventanales de vidrio paño entero transforman la rutina diaria de entrenamiento en un verdadero espectáculo visual: una moderna cinta de correr se posiciona de manera estratégica de cara a la cordillera completamente tapizada de blanco por la reciente nevada, lo que permite ejercitar el cuerpo mientras se contempla la majestuosidad del paisaje mendocino en su máxima expresión.

Nicole Neumann no deja de lado el entrenamiento: una cinta con vista al paisaje nevado

Muy cerca de allí, la piscina descubierta se funde con el horizonte montañoso. El agua cristalina y templada contrasta de manera perfecta con el manto níveo que cubre los alrededores, ofreciendo una experiencia sensorial única que Nicole retrata con entusiasmo y comparte minuto a minuto con toda su comunidad virtual bajo un cielo despejado pero frío. De noche, las luces exteriores estratégicas realzan la belleza del entorno.

La piscina al aire libre redeada de paisaje mostañoso

Gastronomía gourmet, arte y decoración con identidad regional, los elegidos de Nicole Neumann

Los espacios comunes reflejan una curadoría estética minuciosa y detallista. Un elegante aparador de madera rústica con herrajes de hierro sostiene frascos transparentes repletos de corchos reciclados, delicadas piezas de cristalería fina y una impactante pintura artística protagonizada por un ave cordillerana, aportando gran identidad regional y carácter al ambiente.

Nicole Neumann disfrutó de la gastronomía local

La propuesta culinaria acompaña esta experiencia de lujo con preparaciones caseras, equilibradas y saludables, como panificados artesanales con semillas y originales dips gourmet que la modelo disfruta saborear en compañía de sus hijos durante las mañanas frías. Cada rincón de este santuario mendocino demuestra con claridad que el diseño sofisticado, el confort absoluto y la conexión con la naturaleza salvaje pueden convivir en perfecta y delicada sintonía durante toda la estadía.

De esta manera, Nicole Neumann consolida este viaje como uno de sus refugios favoritos en la cordillera, disfrutando a pleno junto a sus hijos de unos días inolvidables donde el relax familiar, el buen gusto y los paisajes cuyanos se transforman en los grandes protagonistas de la temporada.