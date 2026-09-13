Rosario, la hija de Abel Pintos, cumplió 2 años: “La locurita de la casa”

Este fin de semana, Rosario, la hija de Abel Pintos y Mora Calabrese, cumplió dos años y sus papás decidieron celebrar la fecha con un sentido homenaje en redes sociales. A través de una publicación que la empresaria compartió en su perfil de Instagram, quedaron plasmados los tiernos mensajes de amor que ambos le dedicaron junto a una imagen en la que se puede ver a la pequeña sonriente y feliz.

Abel Pintos y Mora Calabrese homenajearon a su hija Rosario por sus dos añitos

Rosario es la tercera hija de Abel Pintos y Mora Calabrese. La pareja también es madre y padre de Agustín, de 5 años, y de Guillermina, de 18, hija de Mora de una relación anterior y a quien el artista adoptó como propia. Si bien ambos mantienen un perfil sumamente discreto respecto de su vida privada, este fin de semana la empresaria abrió las puertas virtuales de su intimidad y compartió una enternecedora foto de la pequeña, quien este sábado 12 de septiembre cumplió dos años.

Abel Pintos junto a Mora Calabrese embarazada de Rosario | Instagram

A través de un posteo, la emprendedora compartió una postal en blanco y negro de la pequeña cumpleañera. Allí se puede ver a Rosario de perfil, mirando fuera de cámara, sonriente y con sus dientitos asomándose. “Hoy cumplió 2 la locurita de la casa. Te amamos Rosita”, escribió al pie de la foto ante sus más de 121 mil seguidores. De inmediato, comenzó a cosechar miles de “me gusta” y comentarios, incluido el del propio solista quien le dejó unas palabras de amor.

“La alegría en casa es tanta con nuestros tres soles y esta chiquita vino a coronarla! ¡Te amamos tanto Rosi del amor!”, expresó el cantautor. En esta línea, en distintas entrevistas que brindó a distintos medios, se mostró muy contento con su rol de padre y habló en más de una oportunidad sobre la importancia que tiene su familia en su vida, especialmente desde la llegada de sus hijos.

Rosario, la hija de Abel Pintos y Mora Calabrese | Instagram

Rosario, la tercera hija de Abel Pintos y Mora Calabrese

Cada 12 de septiembre, Mora Calabrese aprovecha para destacar una de las fechas más importantes para ella y toda su familia: el cumpleaños de Rosario, su tercera hija junto a Abel Pintos. Aunque la pareja elige mantener su privacidad alejada de los medios de comunicación, en fechas importantes se permiten compartir algunos detalles de su vida con sus seguidores y los fanáticos del músico.

Cabe destacar que, Rosario nació el 12 de septiembre de 2024. Su llegada al mundo se adelantó y fue el propio cantante quien dio la noticia a través de sus redes sociales con una tierna publicación. “Se adelantó nuestra primavera”, señaló junto a una imagen de la recién nacida, en la que también agradeció al obstetra que llevó a cabo todo el embarazo, Lucas Otaño, y a todo su equipo por el acompañamiento durante el embarazo y el parto. “Mamá y bebé están divinas. Gracias Dios”, agregó emocionado.

La familia Pintos-Calabrese lleva una vida alejada de Buenos Aires. La pareja eligió instalarse en Chaco, provincia natal de Mora, donde disfruta de la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y una rutina mucho más reservada junto a sus hijos. A pesar del bajo perfil que mantienen, los integrantes del clan suelen acompañar a Abel en algunas de sus giras y conciertos, formando parte también de los preparativos que realiza el cantante antes de cada presentación. En más de una oportunidad, el artista dejó en claro que su familia es su gran refugio y que busca proteger ese espacio de la exposición pública.

Mora Calabrese junto a Guillermina, Agustín y Rosario | Instagram

De esta manera, Abel Pintos y Mora Calabrese celebraron un nuevo año de vida de Rosario, su tercera hija. Fieles a la tradición que mantienen desde hace dos años, en cada cumpleaños comparten una foto en blanco y negro de la nena acompañada de dedicatorias llenas de amor.