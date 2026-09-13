Pampita marca tendencia por las calles de Nueva York con su look total black: strapless, volumen y tacos altos

Carolina "Pampita" Ardohain revoluciona las redes sociales y las calles de Manhattan con una producción visual donde demuestra toda su versatilidad. En la antesala del gran desfile de Carolina Herrera, la reconocida embajadora recorre los rincones más emblemáticos de la ciudad norteamericana y se roba todas las miradas con una propuesta estilística que fusiona la alta costura con la frescura urbana, marcando el pulso de las tendencias internacionales durante esta esperada semana de la moda.

Pampita deslumbra en las calles de NY

Pampita: Un despliegue de elegancia en la ciudad que nunca duerme

Nueva York respira moda durante estos días y ninguna figura internacional quiere perderse los movimientos de la industria. En las imágenes difundidas, Pampita causa sensación en las calles neoyorquinas y acapara todas las miradas con un estilismo impactante que combina clasicismo y modernidad.

En la previa de su esperada presencia en el exclusivo desfile de Carolina Herrera, ella camina con soltura por los puntos más icónicos de Manhattan, como las inmediaciones de Grand Central. Cada paso suyo por la metrópoli demuestra por qué mantiene su estatus indiscutido como uno de los máximos íconos de estilo de la región, capaz de conquistar cualquier escenario urbano.

Pampita y el sello de Carolina Herrera: total black, strapless y volumen

Para su caminata frente al majestuoso edificio neoyorquino, la top model eligió un imponente diseño firmado por la prestigiosa casa de moda, un outfit monocromático que rinde culto absoluto al negro. La pieza elegida destaca por un sofisticado cuerpo strapless que deja los hombros al descubierto, acompañado por sutiles aberturas en la zona de la cintura que realzan su silueta con delicadeza y distinción.

Pampita by Carolina Herrera total black

La parte inferior presenta una falda con estructura inflada y de gran volumen, un recurso magistral de alta costura que aporta dramatismo y un movimiento sumamente dinámico a cada uno de sus giros sobre las sendas peatonales. Este diseño evoca la elegancia clásica y atemporal que caracteriza a la célebre firma venezolana, logrando un equilibrio perfecto entre la teatralidad de la pasarela y la frescura de una tarde de producción urbana en plena semana de la moda.

Accesorios, belleza y las claves de su look de Pampita

Los complementos seleccionados potencian el carácter imponente del estilismo de la mano de la alta gama. Pampita lleva sandalias altísimas de finas tiras cruzadas sobre el empeine con taco aguja, perfectas para estilizar sus piernas mientras camina con absoluta seguridad por la ciudad.

Pampita con un vestido escote bote, negro y con cutout

En cuanto al beauty look, ella opta por una melena suelta con ondas grandes y definidas que se mueven al compás del viento, acompañada por un maquillaje sofisticado con labios nude y una mirada sumamente destacada. Los pequeños aros colgantes con brillo y sus uñas esmaltadas completan una propuesta integral que anticipa toda la distinción que desplegará en el evento principal de la marca.

Una vez más, Pampita demuestra que su magnetismo trasciende fronteras y que su nombre es sinónimo indiscutido de glamour y tendencia global. Con cada aparición, la top model reafirma su lugar de privilegio en el universo fashionista y deja en claro que la verdadera elegancia habita en la actitud con la que se llevan las grandes creaciones.