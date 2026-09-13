La vida de Jennifer, la mexicana que se casó en secreto con Julián Weich: instalada en argentina desde hace 20 años y con negocio propio

El amor y el destino a veces se tejen en silencio, lejos de las cámaras y los flashes. Eso ocurrió con el conductor Julián Weich y su esposa Jennifer De La Rosa, una mujer de espíritu inquieto que eligió el sur del continente para reinventarse por completo. Con una sonrisa cálida y una historia de superación personal, construyó un presente sólido en el país, combinando sus profundas raíces aztecas con una exitosa faceta comercial que sorprende a propios y extraños en cada uno de sus proyectos.

Jennifer De La Rosa, la esposa mejicana de Julián Weich.

El nacimiento del emprendimiento de Jennifer De La Rosa, la flamante esposa de Julián Weich

Jennifer De La Rosa llegó a la Argentina hace casi dos décadas con la firme intención de construir un nuevo horizonte y explorar nuevas oportunidades profesionales. Durante mucho tiempo, su rutina transcurrió en el ámbito corporativo, específicamente en una importante empresa petrolera donde cumplía funciones en relación de dependencia. Sin embargo, con el paso de los años, la comodidad de un empleo estable comenzó a pesarle en el plano emocional y profesional, ya que sentía que habitaba una zona de confort pero no de auténtico placer, según ella misma contó.

Ese punto de inflexión la impulsó a dejar atrás la seguridad laboral para lanzarse con valentía a la aventura de emprender de manera independiente. Así nació Ya Merito, un proyecto gastronómico enfocado en la auténtica cocina mexicana que rápidamente conquistó los exigentes paladares locales con recetas caseras inigualables.

La carta del emprendimiento de Jennifer De La Rosa

A través de sus redes sociales, Jennifer comparte con gran entusiasmo cada detalle de su propuesta culinaria, la cual incluye desde clásicos tacos borrachos con carne de res marinada en cerveza, limón y condimentos hasta una irresistible cochinita pibil de cerdo adobada en naranja y achiote. Su carta también destaca por unas tiernas carnitas cocinadas a fuego lento y por su brillante faceta repostera, donde se luce con creaciones emblemáticas como el pastel tres leches cargado de dulce tradición mexicana.

Jennifer y Julián Weich: Un romance blindado y de perfil bajo

En el plano sentimental, su vínculo con el querido conductor Julián Weich se convirtió en uno de los secretos mejor guardados y más comentados de la farándula. Lejos de los escándalos mediáticos y las alfombras rojas habituales, ambos eligieron una convivencia armónica y un casamiento íntimo, priorizando siempre la tranquilidad de su hogar por encima de cualquier exposición pública innecesaria.

El casamiento de Julián Wein y Jennifer, súper bajo perfil

Jennifer De La Rosa cultiva un perfil sumamente reservado, logrando equilibrar con absoluta naturalidad su creciente rol como empresaria gastronómica, su inspiradora historia de resiliencia y su apacible vida cotidiana junto al animador.