Sofía Gonet, la Reini, abrió las puertas de su nueva casa y mostró su habitación, repleta de marcas de lujo y con muebles de diseño

El proceso de decorar un nuevo hogar resulta apasionante y se encuentra lleno de decisiones estéticas que reflejan la personalidad y el estilo de vida de cada protagonista. En este contexto, Sofía Gonet, "La Reini", decide abrir las puertas de su espacio más íntimo a través de sus redes sociales para revelar cómo avanza la puesta a punto de su residencia. Entre texturas suaves, piezas de autor y una selección minuciosa de objetos sofisticados, el dormitorio combina el lujo internacional con una impronta personal inconfundible que cautiva a todos sus seguidores.

La Reini mostró cómo quedó su habitación

El refugio de la Reini: minimalismo y confort

La mudanza genera altas expectativas entre sus fanáticos y Sofía recorre cada rincón de su hogar en pleno proceso frente a las cámaras de su comunidad digital. Aunque la casa todavía necesita algunos retoques para finalizar la obra por completo, su dormitorio muestra una estética muy definida y sofisticada. "Mi cuarto está bastante avanzado, así que quiero mostrárselos", comenta con entusiasmo mientras camina sobre los pisos claros que potencian la luminosidad de los espacios.

Sofía Gonet apostó por el minimalismo y marcas de lujo

El diseño prioriza una paleta neutra donde el blanco absoluto domina la escena y aporta una sensación de amplitud inigualable. "Lo que quería para mi cuarto era que sea superminimalista, muy blanco, todo", detalla sobre su elección estética principal, logrando un ambiente relajado y moderno.

La Reini y su mini velador burbuja

Sofía Gonet: Detalles de lujo y marcas internacionales

El sector del descanso combina texturas sumamente suaves con accesorios de firmas icónicas de la alta costura mundial que la influencer comparte habitualmente con sus seguidores. La cama se roba todas las miradas gracias a un respaldo texturizado en bloques redondeados y un juego de almohadones de la firma de Hermès.

Al lado, una mesita de luz de líneas orgánicas suma funcionalidad al espacio, coronada por una elegante caja negra de Dolce & Gabbana que resguarda los controles. "Ahora tengo una cajita de Dolce & Gabbana para guardar los controles remotos, pero próximamente va a ser otra cosa", anticipa entre risas sobre la versatilidad y el cambio constante de sus objetos decorativos más exclusivos.

Tecnología y diseño de vanguardia, los elegidos de Sofía Gonet

El sector audiovisual combina tecnología de última generación con mobiliario funcional de líneas curvas y acabados impecables. Una mesa de diseño exclusivo alberga una computadora portátil junto a una barra de sonido y una pantalla plana que preside la habitación de manera imponente. "Yo solamente me veo a mí misma en la tele, si no, no consumo", confiesa con absoluta picardía sobre su relación con los contenidos audiovisuales.

A un costado, una lámpara de pie compuesta por esferas lumínicas superpuestas aporta una calidez única, mientras que un espejo ondulado y un banco tapizado en bouclé completan una propuesta decorativa sofisticada, actual y profundamente vanguardista.

Sofía Gonet combinó alta tecnología con lámpara de pie, espejo ondulado y banco tapizado en bouclé

Con cada rincón pensado al milímetro y una marcada predilección por los detalles estéticos que comparte en sus plataformas, la influencer demuestra que su nuevo hogar marcha hacia la perfección absoluta. Lejos de conformarse con lo convencional, la protagonista imprime su sello característico en cada metro cuadrado de su propiedad.

Entre risas cómplices, la Reini deja abierta la puerta a las opiniones de su comunidad mientras disfruta plenamente de este gran presente que emociona a todos sus admiradores: "Siento que no lo tengo que seguir recargando, así que nada, díganme qué les parece mi cuarto".