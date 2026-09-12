La nueva vida de Cecilia de Bucourt: el debut como actriz, la crianza de sus hijos en Nueva York y el sueño de regresar al país

En una charla con CARAS, Cecilia de Bucourt (54) repasa el mapa de su vida con la tranquilidad de quien supo reinventarse una y otra vez sin perder su eje. Hija de la reconocida Tini de Bucourt y dueña de una trayectoria internacional que comenzó cuando era muy joven en las pasarelas, hoy enfrenta una nueva etapa marcada por un rotundo debut en el cine europeo.

Con la misma naturalidad con la que desfiló por el mundo o se detuvo tras la lente como fotógrafa y diseñadora, reflexiona: "Mis decisiones siempre se guiaron por la curiosidad y el instinto de crecimiento", demostrando que la pasión artística no conoce fechas de vencimiento ni etiquetas prefijadas.

Tras una exitosa carrera como modelo, Cecilia de Bucourt llegó al cine europeo. (Créditos: Marcelo Aquilio)

Con su hogar principal en Nueva York, la artista transita un momento de madurez en el que sus múltiples facetas conviven en absoluta armonía. Al hablar sobre cómo equilibra su rol de madre de Sofía y Noah con las exigencias de sus viajes, ella destaca que la distancia física se desvanece cuando hay bases sólidas: "Sí hay momentos puntuales por trabajo, como cuando me fui un mes a España a filmar, pero aún ahí lo que priorizamos es estar conectados. Como familia, construimos un vínculo basado en confianza, diálogo y muchísimo amor, y eso hace que, incluso cuando viajo, la cercanía emocional no cambie. Eso es lo que realmente nos sostiene".

Cecilia de Bucourt llega a la pantalla grande con Cláusula 7 Bis. (Créditos: Marcelo Aquilio)

Lejos de los estereotipos de la industria de la moda que la vieron nacer, Cecilia abraza esta etapa con una mirada luminosa sobre el paso del tiempo, entendiendo que cada versión transitada —desde la modelo y creadora de moda hasta esta flamante actriz de thrillers— forma parte de un mismo y enriquecedor viaje expresivo. Convencida de este presente, resume: "La actuación es el lugar donde, por primera vez, todas mis versiones se encontraron".

Cecilia de Bucourt, de la inquietud silenciosa a la gran pantalla

Tras años de explorar la estética desde la moda y la fotografía, Cecilia de Boucourt emprende un camino actoral que la lleva directamente a la gran pantalla internacional, desafiando sus propios límites creativos y buscando constantemente nuevas fuentes de inspiración emocional. Cecilia debutó en la pantalla grande con el film Cláusula 7 Bis, que muy pronto se verá en festivales internacionales y plataformas digitales

- Después de una carrera tan consolidada como modelo, ¿en qué momento la actuación dejó de ser una inquietud para convertirse en un nuevo camino profesional?

- La actuación fue una silenciosa semilla hasta que, tras un retiro de meditación en México a fines de 2024, tuve una certeza absoluta: quería actuar. Al pisar Nueva York me lancé a tomar clases con hambre de aprender. Hoy mi gran sueño es pisar fuerte en una producción argentina, porque el arte de mi país me emociona hasta las entrañas.

- Contanos sobre la película. ¿Qué te sedujo del personaje que interpretás y cómo fue el proceso de construirlo?

- Es un vertiginoso thriller con sutiles toques de humor negro titulado Cláusula 7 Bis, bajo la dirección de Joaquín Górriz. Doy vida a Valentina, una mujer magnética, calculadora y peligrosamente seductora. Construirla fue un juego fascinante de silencios y miradas, trabajando codo a codo con un director que da total libertad creativa.

Cecilia de Bucourt en sus épocas de modelo.

-Venís del mundo de la moda y la fotografía. ¿Hubo prejuicios al dar el salto a la actuación?

- Jamás sentí la necesidad de rendirle cuentas a nadie. Mis decisiones siempre se guiaron por la curiosidad y el instinto de crecimiento, entendiendo la actuación como el siguiente eslabón lógico de mi vida artística. Al final del día, el peso del trabajo real disuelve cualquier prejuicio.

- Además de actriz, sos fotógrafa y diseñadora. ¿Cómo conviven hoy todas esas facetas?

- Forman parte del mismo universo expresivo. La disciplina del cuerpo en la moda, la estética del diseño y la agudeza visual de la fotografía confluyen directamente en mi forma de actuar. Sigo creando colecciones para Free People y exhibiendo muestras en Tribeca; no elijo una sola cosa, soy una artista que multiplica sus herramientas.

En la película Cláusula 7 Bis, bajo la dirección de Joaquín Górriz, Cecilia interpreta a Valentina.

Cecilia de Bucourt: "La belleza abre puertas efímeras, pero jamás sostiene un alma"

Con la madurez como aliada, la artista reflexiona sobre la transformación personal, los afectos profundos y el valor supremo de soltar las exigencias del pasado para habitar el presente con autenticidad.

- Trabajaste durante años en una industria donde la imagen ocupa un lugar central. ¿Qué te enseñó el paso del tiempo sobre el verdadero valor de la belleza?

- Aprendí a los golpes que la belleza abre puertas efímeras, pero jamás sostiene un alma. Hoy elijo la autenticidad, cuidar mi energía y desechar la trampa de la perfección inalcanzable. La verdadera potencia reside en la confianza de ser uno mismo.

Cecilia de Bucourt, multifacética: modelo, fotógrafa y actriz. (Créditos Marcelo Aquilio)

- En distintas oportunidades hablaste del impacto que tuvo la enfermedad de tu mamá en tu vida. Mirando hacia atrás, ¿qué aprendizaje te dejó atravesar ese momento?

- Acompañarla me estrelló de frente contra la extrema fragilidad de la vida. Al creer firmemente que somos almas eternas transitando un viaje temporal, logré transformar el dolor en una profunda paz y confianza de que la existencia trasciende este plano.

- ¿Cómo vivís la distancia con tus hijos cuando estás rodando?

- Mis hijos comparten la cotidianeidad conmigo en Nueva York. Cuando el trabajo me exige rodajes afuera, lo innegociable es la brújula de la complicidad, el diálogo constante y un amor indestructible que acorta cualquier océano.

Cecilia con su mamá Tini de Bucourt

- Si pudieras hablar con aquella Cecilia de 14 años que empezaba a desfilar, ¿qué le dirías sobre el camino que terminó recorriendo?

- Que suelte el control, confíe ciegamente en su intuición y abrace los desvíos sin miedo. Que no hay un único destino y que cada piel que habité —modelo, diseñadora, fotógrafa y hoy actriz— valió absolutamente la pena.

Cecilia de Bucourt se reinventó a los 54 años y ahora brilla como actriz. (Créditos: Marcelo Aquilio)

-Después de reinventarte tantas veces, ¿creés que todavía hay nuevas búsquedas por delante?

- La actuación el gran punto de encuentro de todas mis versiones anteriores. Sin embargo, la quietud no es para mí: ya fantaseo con abrir algún día un pequeño restaurante en el sur de Francia. La vida se trata de abrir nuevos capítulos cuando el corazón lo pida.

Agradecimientos: Alejandro Blanco para Elie Tahari (Vestuario)

Fotos: Gentileza Marcelo Aquilio