Horóscopo de hoy 11 de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, de septiembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Una conversación pendiente puede cambiar tu manera de ver una situación; escuchá antes de reaccionar y dejá que las cosas encuentren su lugar.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Estarás especialmente perceptivo y una noticia inesperada puede abrirte una posibilidad interesante; prestá atención a los detalles.



Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Algo que parecía estancado vuelve a ponerse en movimiento y te devuelve entusiasmo; no tengas miedo de mostrar lo que realmente querés.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Estarás especialmente perceptivo y una noticia inesperada puede abrirte una posibilidad interesante; prestá atención a los detalles.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu presencia no pasará inadvertida y podrías recibir una propuesta, invitación o reconocimiento que te sorprenda más de lo esperado.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Es momento de ordenar prioridades y dejar atrás aquello que te demanda demasiado sin darte nada a cambio; elegirte también es avanzar.

Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Una coincidencia o encuentro inesperado puede alterar tus planes para bien; permitite salir de la rutina y seguir un poco más tu intuición.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Vas a descubrir algo que estaba ocurriendo a tu alrededor y que hasta ahora no habías visto; evitá sacar conclusiones demasiado rápido.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las ganas de cambiar de aire se hacen fuertes y pueden aparecer nuevos planes; una propuesta espontánea podría convertirse en algo importante.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Un esfuerzo de las últimas semanas comienza a dar señales concretas de resultado; mantené el rumbo aunque todavía falte camino por recorrer.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una idea diferente puede convertirse en la solución que estabas buscando; confiá en tu creatividad aunque los demás todavía no entiendan el plan.

Acuario | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu intuición estará especialmente despierta y te ayudará a leer entre líneas; alguien podría acercarse con una confesión o una verdad inesperada.





