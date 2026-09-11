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Horóscopo de hoy 11 de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Te contamos qué te deparan los astros para los 12 signos zodiacales.

Horóscopo de hoy 15 de junio de 2026
Horóscopo de hoy 15 de junio de 2026 | Pexels

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy,  de septiembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy,  de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Una conversación pendiente puede cambiar tu manera de ver una situación; escuchá antes de reaccionar y dejá que las cosas encuentren su lugar.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Estarás especialmente perceptivo y una noticia inesperada puede abrirte una posibilidad interesante; prestá atención a los detalles.
 

Horoscopo
Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Algo que parecía estancado vuelve a ponerse en movimiento y te devuelve entusiasmo; no tengas miedo de mostrar lo que realmente querés.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Estarás especialmente perceptivo y una noticia inesperada puede abrirte una posibilidad interesante; prestá atención a los detalles.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu presencia no pasará inadvertida y podrías recibir una propuesta, invitación o reconocimiento que te sorprenda más de lo esperado.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Es momento de ordenar prioridades y dejar atrás aquello que te demanda demasiado sin darte nada a cambio; elegirte también es avanzar.

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Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Una coincidencia o encuentro inesperado puede alterar tus planes para bien; permitite salir de la rutina y seguir un poco más tu intuición.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Vas a descubrir algo que estaba ocurriendo a tu alrededor y que hasta ahora no habías visto; evitá sacar conclusiones demasiado rápido.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las ganas de cambiar de aire se hacen fuertes y pueden aparecer nuevos planes; una propuesta espontánea podría convertirse en algo importante.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Un esfuerzo de las últimas semanas comienza a dar señales concretas de resultado; mantené el rumbo aunque todavía falte camino por recorrer.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una idea diferente puede convertirse en la solución que estabas buscando; confiá en tu creatividad aunque los demás todavía no entiendan el plan.

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Acuario | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu intuición estará especialmente despierta y te ayudará a leer entre líneas; alguien podría acercarse con una confesión o una verdad inesperada.



 

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