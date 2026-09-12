La historia de amor de Julián Weich y Jennifer: 18 años de diferencia, los viajes que lo marcaron y el casamiento secreto

Julián Weich mantiene desde hace un tiempo una relación de bajo perfil con Jennifer, a quien le lleva 18 años de diferencia. Un vínculo que llegó después de dos divorcios, hijos y un largo recorrido personal. Fiel a su bajo perfil, el artista decide cuidar su noviazgo de la exposición mediática y los flashes.

Quién es Jennifer y cómo comenzó su relación con Julián Weich

Julián Weich atraviesa un presente sentimental muy diferente al que había tenido en otras etapas de su vida. Desde hace varios años está en pareja con Jennifer, una mujer mexicana que vive en la Argentina desde hace dos décadas, y juntos construyeron una relación que se mantuvo alejada de los flashes y las cámaras.

Jennifer tiene un emprendimiento vinculado a la gastronomía mexicana y también mantiene una activa presencia en redes sociales, donde comparte imágenes de sus viajes por distintos lugares del mundo. Aunque suele mantener un perfil bajo respecto de su relación con el conductor, en sus redes deja ver una de sus grandes pasiones: conocer nuevos destinos y viajar.

Jennifer, la mujer mexicana que conquistó a Julián Weich

La historia de amor con Julián Weich tampoco comenzó de una manera convencional. En 2024, cuando decidió hablar públicamente de su relación, el conductor contó a La Nación: “Se llama Jennifer y es mexicana, pero vive en Argentina desde hace veinte años”, explicó en aquel momento. Además, reveló que llevaban bastante tiempo juntos y que ya convivían: “Vivimos juntos, aunque sin papeles”.

El comienzo del vínculo entre ellos estuvo marcado por una coincidencia que rápidamente los acercó. Según contó Julián Weich, se conocieron en una fiesta, donde comenzaron a conversar y descubrieron que compartían una pasión muy particular. “Nos conocimos en una fiesta, charlamos, nos dimos cuenta que a los dos nos gustaba el buceo y así se fue dando”, relató.

Julián Weich

Pero hubo otro detalle que llamó especialmente la atención: Jennifer no sabía quién era Julián Weich. “Ella no me conocía. Se daba cuenta que era conocido, pero no tenía idea de quién era”, contó el presentador. Así inició una historia de amor que fue creciendo y, lejos de vivirla públicamente, ambos eligieron construirla puertas adentro.

Jennifer incluso acompañó a Julián Weich en uno de los momentos profesionales más importantes de los últimos años: su regreso al teatro después de 18 años. En febrero de 2024, estuvo presente en el estreno de Velorio a la carta y fue fotografiada junto a su pareja.

Jennifer, la pareja de Julián Weich

El amor por los viajes y las experiencias compartidas ocupa un lugar importante en la vida de ambos. Jennifer suele mostrar en Instagram diferentes destinos que recorre alrededor del mundo, mientras que el propio Weich tiene desde hace décadas una fuerte relación con el buceo.

Por otro lado, la diferencia de edad no fue un impedimento para que estén juntos. Julián Weich tiene 60 años y Jennifer es 18 años menor. Durante una reciente entrevista con Luli Fernández, el actor habló sobre la relación que construyó con su novia y reconoció que incluso él mismo se sorprende de lo bien que se llevan.

“Como que me sorprende el tener el buen vínculo con una pareja. Llamarla ‘pareja’, cosa que no me pasó nunca. Ahora que estoy en pareja. Le llevo 18 años, pero somos pares. O sea, no en la edad, obvio, pero hay paridad”, explicó. Para Julián Weich, la clave está justamente en esa sensación de compañerismo y de igualdad que encontró en ella, más allá de la diferencia de edad. Y también dejó en claro cuánto disfruta de compartir su vida con alguien. “No me gusta dormir solo, no me gusta ir de viaje solo, no funciono solo”, confesó.

Julián Weich

Así fue el casamiento secreto de Julián Weich y Jennifer

Esa complicidad y noviazgo tuvo este fin de semana un momento muy especial que trascendió de manera inesperada. Personas cercanas a la pareja revelaron en redes sociales que fueron invitados a una reunión sin saber cuál era el verdadero motivo del encuentro.

Según trascendió, los invitados llegaron al lugar pensando que celebrarían un cumpleaños, pero terminaron descubriendo que Julián Weich y Jennifer estaban allí para casarse por civil. Así, después de años de relación, convivencia y una historia construida lejos de la exposición pública, la pareja decidió dar el "Sí, quiero".

Julián Weich y su pareja Jennifer se casaron en secreto este fin de semana

La elección fue fiel al estilo que ambos mantuvieron desde el comienzo: una ceremonia íntima, reservada y sin grandes anuncios previos. Una decisión que contrasta con la exposición que suele rodear a las figuras del espectáculo y que refleja el modo en que Julián Weich eligió vivir esta relación desde el inicio.

Jennifer, la nueva esposa de Julián Weich

De esta manera, la historia de amor de Julián Weich y Jennifer comenzó de forma sorpresiva, existe 18 años de diferencia entre ellos y decidieron casarse en secreto este fin de semana. Una pareja que disfruta de los viajes por el mundo y de hacer buceo.