¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 16 de septiembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 16 de septiembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El día te empuja a tomar decisiones rápidas en lo laboral, pero ojo con la ansiedad. Una charla con alguien cercano puede abrirte un panorama distinto. Buen momento para arrancar algo físico: entrenar, moverte, liberar tensión.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Vas a sentir ganas de bajar un cambio y priorizar lo que te da paz. No te enganches en discusiones ajenas. La tarde pinta ideal para compartir con amigos o disfrutar de un buen plan gastronómico.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La comunicación fluye, pero también puede haber malentendidos si hablás de más. Atendé a tu intuición antes de comprometerte con algo. En lo personal, una sorpresa agradable te puede alegrar el día.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Tu costado sensible está más presente que nunca. Podés sentirte un poco nostálgicx, pero eso te conecta con lo que realmente valorás. Ideal para ordenar finanzas familiares o pensar en inversiones seguras.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

La energía te empuja a ponerte en el centro de la escena, pero no todo gira a tu alrededor. Practicá la escucha activa. En el amor, se activa la pasión: si estás en pareja, hay reencuentro; si no, chance de conocer a alguien.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Con la Luna pasando por tu signo, la autocrítica se enciende. No te exijas de más. Usá la energía para ordenar tu agenda y cerrar pendientes. En salud, buen día para revisar hábitos y sumar algo nuevo que te haga bien.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La búsqueda de equilibrio va a estar fuerte hoy. Podés sentirte tironeadx entre lo que querés y lo que esperan de vos. No te olvides de poner tus límites. En lo creativo, se abre una inspiración inesperada.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Las emociones suben a la superficie y te cuesta disimularlas. Puede salir a la luz algo oculto en tu entorno. Es un buen día para trabajar la confianza en vínculos cercanos. Momento intenso, pero revelador.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Se activa tu costado aventurero, aunque la rutina te tira para atrás. Una noticia laboral puede entusiasmarte con nuevos horizontes. En lo personal, buscá espacios al aire libre: eso te devuelve claridad.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La energía va directo a lo profesional y al reconocimiento. Un esfuerzo empieza a dar frutos. Ojo con sobrecargar tu agenda: elegí prioridades. Buen momento para hablar con una figura de autoridad y negociar.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las ideas fluyen, pero quizá no todos las entiendan. No te frustres si recibís resistencia. El día invita a expandir tu mirada: estudiar, viajar, abrirte a lo nuevo. En lo afectivo, alguien te sorprende con una propuesta distinta.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La sensibilidad se dispara y te volvés esponja de lo que pasa alrededor. Evitá cargar con lo que no te corresponde. Es un día ideal para trabajar lo espiritual, meditar o conectar con el arte. Una charla profunda trae alivio.