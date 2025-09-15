El fallido de Benjamín Vicuña sobre la China Suárez y Pampita por el que se autocorrigió: "Menos mal"

Benjamín Vicuña está viviendo un gran momento personal y laboral, gracias al estreno de su próxima película. Sin embargo, los medios de comunicación no dudan en buscarlo y consultarle sobre sus exparejas y las guerras que surgen alrededor de sus hijos y el cuidado. En este caso, Pampita y la China Suárez quedaron en la mirada de todos, cuando él lanzó un picante comentario que generó polémicas entre los usuarios. Rápidamente, se autocorrigió el acto fallido, pero el momento se viralizó.

China Suárez, Benjamín Vicuña, Pampita

El dicho fallido de Benjamín Vicuña contra la China Suárez y Pampita: "Menos mal"

La vida de Benjamín Vicuña hizo un vuelco inesperado, luego de que la China Suárez decidiera mudarse a Turquía y llevar a sus hijos con ella. Esto provocó que una guerra entre ambos comenzara y que fuera tema de conversación en los medios de comunicación. Pampita se mostró compresiva con el actor, y no dudó en abrirle las puertas de su hogar siempre que lo necesito, haciéndolo parte de sus vacaciones con sus hijos o buscando demostrar el cariño que ellos le tienen.

Es en este contexto que se volvió a debatir sobre sus romances con cada una, y cómo terminaron abruptamente. Con ninguna de las dos llegó al casamiento, si bien formaron una familia y convivieron durante un tiempo. Esta temática llevó a que fuera comentada por los usuarios de las redes sociales, y a que se dieran a conocer rumores de un posible matrimonio con la actriz, durante su relación. Finalmente, frente a un móvil de Intrusos (América), donde le estaban preguntando sobre la nueva vida de sus hijos en Turquía, reveló la verdad y tuvo un fallido dicho que muchos lo tomaron contra sus exparejas.

El cronista buscó confirmar los rumores o desmentirlos, y lanzó: "Vos nunca te casaste, menos mal". Casi sin pensarlo, el actor repitió con una sonrisa: "No me casé nunca en mi vida, menos mal, si". Sin embargo, inmediatamente se dio cuenta del fallido y lo enfrentó sorprendido. "¡No! ¿Cómo menos mal? No. Tenés cara de bueno pero sos malo", expuso, intentado disipar lo que había repetido. Rápidamente, finalizó la entrevista y se alejó de las cámaras.

El momento no pasó desapercibido, a pesar de que él buscó corregirse, y muchos usuarios de las redes sociales comentaron al respecto. Si bien Benjamín Vicuña no cerró las puertas al casamiento, y aseguró que era una "linda fiesta", los internautas expusieron que su acto fallido contra sus exparejas había demostrado su nulo interés por el matrimonio. Por su parte, la China Suárez y Pampita no se pronunciaron al respecto, ya que ellas están viviendo su vida con sus nuevas parejas.

