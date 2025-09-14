Juliana Awada se mete de lleno en el mundo de la gastronomía y lanza su propio vino

Juliana Awada anunció, de manera sorpresiva, el lanzamiento de un nuevo emprendimiento que la tiene como protagonista. La empresaria compartió en su cuenta de Instagram un pequeño teaser en el que se daba a conocer el nacimiento de un vino con su sello personal.

Juliana Awada lanzó su propio vino

Este domingo, se conoció el lanzamiento del nuevo vino de Juliana Awada, un Malbec que lleva su nombre. “Desde el Valle de Uco, Mendoza, junto a Casa Petrini, les presentamos Juliana Malbec”, se puede leer en la publicación que la propia empresaria compartió en su cuenta de Instagram.

Juliana Awada.

El anuncio se hizo a través de un pequeño teaser de unos 45 segundos que se publicó originalmente en la cuenta de Casa Petrini. En el mismo, se puede ver a la esposa de Mauricio Macri caminando por los viñedos, sosteniendo una botella de su propia creación en pleno atardecer. Una imagen sencilla pero que nuclea todo lo que significa este lanzamiento que la tiene como protagonista.

Ese mismo vídeo, además de servir como anuncio oficial, también fue el lugar ideal para que cientos de personas le brindaran su apoyo, “No tenés techo, te admiro”, “Tremendo” y “Qué mujer espectacular”, fueron algunos de los muchos comentarios que se pudieron ver en la publicación.

De momento, no se conoce el precio que tendrá este Malbec que tiene a Juliana Awada como protagonista. Tampoco se conoce cuándo se podrá conseguir, ni cómo será el método para hacerlo.

Juliana Awada compartió la publicación.

De esta manera, se anuncia el lanzamiento de un nuevo vino que tiene como protagonista a Juliana Awada. Si bien se desconoce la implicancia que ha tenido la empresaria en este proyecto, el hecho de que lleve su nombre deja claro la importancia que le ha dado al mismo.