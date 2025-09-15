Se siguen conociendo detalles sobre los momentos previos y posteriores al accidente de Thiago Medina. Luego de que salieran a la luz las palabras de un testigo y la injerencia que tuvo Romina Uhrig en su intervención, ahora apareció una supuesta discusión que había tenido con Daniela Celis justo antes de salir a la calle.

Así fue la discusión entre Daniela Celis y Thiago Medina antes del accidente

Thiago Medina continúa peleando por su vida, en estado crítico y en lo que comúnmente se conoce como como inducido. Si bien hasta el momento no hay grandes novedades sobre su salud, más allá de pequeñas noticias, sí se conocen más detalles sobre lo que sucede y sucedió con su entorno y sus seres más cercanos.

Thiago Medina.

Una muestra de esto es lo que sucedió en Puro Show, el programa de El Trece. En su edición de este lunes, se encargaron de reconstruir los minutos previos al accidente de Thiago Medina y revelaron un dato que generó mucho revuelo: antes de salir a la calle había mantenido una discusión con Daniela Celis.

Si bien no dieron detalles sobre los motivos por los que se habrían cruzado, si contaron algunos por menores de lo ocurrido y explicaron cómo fue la situación. “Thiago había salido de la casa de Daniela. Habían tenido una especie de discusión. Esa noche se juntaron Daniela y Thiago, parece que hubo una discusión y él se fue con la moto de allí”, contaron.

Tras eso, añadieron que la influencer intentó comunicarse con él durante un rato largo, pero no pudo hacerlo. “Luego Daniela empieza a llamarlo a Thiago, no la atendía y en un momento, ella insistió, insistió, insistió, insistió, la atienden y es ahí cómo se entera que había tenido un accidente”, explicaron.

El llamado a Romina Uhrig

Un dato llamativo, es que la primera persona que se enteró de manera oficial del accidente fue Romina Uhrig. Según contaron en el programa, los médicos reconocieron a Thiago, pero como no encontraron la manera de desbloquear el teléfono celular, se comunicaron con la ex funcionaria, a sabiendas de que era conocida de él por Gran Hermano.

En ese momento, después de recibir esa información, Uhrig se comunicó con Daniela, quien la atendió llorando y le confirmó que ya le habían dado a conocer lo sucedido. Por lo que fue ella la encargada de darle los primeros detalles.

Juli Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig.

De esta manera se conocieron nuevos detalles sobre los minutos previos al accidente de Thiago Medina. Desde la discusión previa con Daniela Celis al primer llamado a Romina Uhrig, que tanta polémica ha generado en las últimas horas.