Confirmaron que Andrés Gil es el amante de Gimena Accardi: “Aunque lo niegue”

La ruptura de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sigue dando de que hablar. Y es que la actriz tomó la decisión de dar un paso al frente y revelar públicamente que había sido infiel a su esposo tras 18 años de matrimonio. Las declaraciones de la experta en artes escénicas supusieron un reto para aquellos que tenían como objetivo dar con el nombre del protagonista del affaire.

Gimena Accardi y Nico Vázquez

Recientemente, la vida privada de Gimena Accardi volvió a acaparar la atención de los medios. Y es que la periodista Fernanda Iglesias, panelista del ciclo Puro Show, respondió a una polémica consulta de sus seguidores en Instagram y confirmó el nombre del supuesto amante de la actriz.

La revelación del supuesto amante de Gimena Accardi

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en sus stories, Fernanda Iglesias recibió la consulta directa: “¿Se sabe quién fue al final el amante de Accardi?”. Fiel a su estilo frontal, la periodista no dudó y lanzó: “Andrés Gil, aunque lo nieguen”.

La contundente declaración de Fernanda Iglesias

La respuesta rápidamente se viralizó y puso al actor en el centro de la escena. Andrés Gil había compartido escenario con Accardi en la obra En otras palabras, dirigida justamente por Nicolás Vázquez, exmarido de la actriz. La coincidencia disparó comentarios y teorías en redes sociales, que no tardaron en reflotar viejos rumores.Si bien no existen pruebas concretas que confirmen la supuesta relación entre los actores, la contundencia de la afirmación de Fernanda Iglesias en sus redes sociales fue suficiente para que el supuesto affaire de los actores volviera a cobrar relevancia.

El presente de Gimena Accardi y Andrés Gil

Más allá del revuelo mediático, tanto Gimena Accardi como Andrés Gil han negado públicamente cualquier tipo de vínculo romántico. La actriz se encuentra abocada a sus proyectos laborales y a reconstruir su vida personal tras la separación de Nico Vázquez, mientras que el actor mantiene una sólida relación con Candela Vetrano, madre de su hijo, con quien se muestra muy unido.

Cande Vetrano y Andrés Gil

Sin embargo, la declaración de Fernanda Iglesias volvió a instalar el tema de un supuesto romance entre Gimena Accardi y Andrés Gil. Para algunos, se trata de un rumor sin fundamento; para otros, una confirmación de lo que desde hace tiempo se sospecha. Lo cierto es que, por el momento, los actores no han salido a responder nuevamente a estas versiones, y ambos prefieren mantener el foco en su vida profesional y familiar.