Horóscopo de hoy, 17 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
Día para bajar un cambio. Venís a mil y podés cometer errores por apuro. En lo emocional, alguien te pide más presencia: escuchá. En lo laboral, mejor estrategia que impulso.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
Se activa tu lado más práctico. Buen momento para ordenar cuentas, tomar decisiones concretas o avanzar con algo que venías postergando. En el amor, buscás seguridad.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
Estás magnético/a y con facilidad para comunicar. Ideal para reuniones, charlas importantes o declaraciones sentimentales. Cuidado con prometer de más.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
Día sensible, pero productivo si no te quedás enroscado/a en pensamientos. Algo del pasado puede aparecer para cerrar un ciclo. Escuchá tu intuición.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
Se te abren oportunidades sociales. Invitaciones, contactos o propuestas interesantes. En lo afectivo, alguien te mira con otros ojos. Mostrate tal cual sos.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
Momento clave en lo profesional. Podés destacarte si confiás en tu criterio. No te exijas tanto: no todo tiene que ser perfecto para salir bien.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
Necesidad de aire, cambio o expansión. Ideal para planear un viaje, estudiar algo nuevo o salir de la rutina. En el amor, buscás conexión mental.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
Día intenso emocionalmente. Algo se transforma, aunque no sea evidente al principio. Buen momento para soltar control y confiar más en los procesos.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
Las relaciones toman protagonismo. Puede haber definiciones, encuentros importantes o conversaciones pendientes. Clave: hablar claro, sin vueltas.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
Día para organizarte y poner foco en la rutina. Si te ordenás, avanzás muchísimo. En lo físico, escuchá al cuerpo: necesitás descanso o cambiar hábitos.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Creatividad en alza. Ideal para proyectos personales, arte o incluso para animarte a decir lo que sentís. Energía liviana en el amor.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
Día introspectivo. Te conectás con tu mundo interno y eso te ayuda a tomar decisiones importantes. En lo familiar, buscá armonía y evitá conflictos innecesarios.