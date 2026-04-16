Así fue el cumpleaños de Lola, la hija de Adabel Guerrero: Stranger Things, mini spa y competencia deportiva

Lola, la hija de Adabel Guerrero, celebró sus 8 años con un festejo que combinó creatividad, juego y emoción. La pequeña, fruto de su relación con Martín Lamela, nació el 13 de abril de 2018 tras una larga búsqueda, lo que convirtió su llegada en uno de los momentos más esperados en la vida de la bailarina.

A ocho años de ese día, el crecimiento de Lola se transformó en motivo de celebración. Con una fiesta diseñada especialmente a su medida, el evento no solo reflejó sus gustos, sino también el amor y la dedicación con los que su madre, Adabel Guerrero, la acompaña cada etapa. Desde la ambientación hasta las actividades, todo estuvo pensado para crear recuerdos inolvidables.

Una fiesta a lo Stranger Things

El cumpleaños de la hija de Adabel Guerrero tuvo una impronta lúdica y original, con una ambientación inspirada en Stranger Things que atravesó cada detalle del festejo. Desde la decoración hasta la mesa principal, el universo de la serie se hizo presente con una estética cuidada y pensada para sorprender. La celebración se llevó a cabo en The Barn Canning, un espacio elegido especialmente porque es uno de los favoritos de Lola.

Además del montaje temático, se sumaron distintas propuestas recreativas que hicieron de la jornada una experiencia completa. Entre las actividades, se destacaron un mini spa y una competencia deportiva, dos opciones que combinaron relax y diversión para los invitados. La torta, de dos pisos, acompañó la estética general del evento y se convirtió en uno de los grandes protagonistas del festejo.

El mensaje de Adabel Guerrero a su hija

A través de su cuenta de Instagram, Adabel Guerrero compartió su emoción por este nuevo cumpleaños de su hija. “Lola cumplió 8 años. ¿En qué momento pasó tan rápido el tiempo?”, escribió. En el mismo mensaje, destacó lo orgullosa que se siente al verla crecer “hermosa por dentro y por fuera”, dejando en evidencia el fuerte vínculo que las une.

Además, agradeció especialmente a quienes la acompañan en la organización de estos momentos importantes, resaltando el trabajo y la dedicación detrás de cada detalle. Con palabras cargadas de amor y gratitud, Adabel Guerrero dejó en claro que, más allá de la puesta en escena, lo verdaderamente importante es compartir y celebrar cada etapa junto a su hija.