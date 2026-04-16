La nueva vida de Juan de Benedictis, el papá de Ámbar y ex de Juana Viale: perfil bajo, artista y naturista

Juan de Benedictis, el papá de Ámbar y ex de Juana Viale, transita una etapa marcada por el perfil bajo, el arte y la conexión con la naturaleza. Su vida se orienta hacia proyectos personales que reflejan una filosofía simple y consciente, en un entorno que combina creatividad y tranquilidad.

Artista y perfil bajo: La nueva vida de Juan de Benedictis, el papá de Ámbar y ex de Juana Viale

Juan de Benedictis encontró en el arte y la naturaleza el camino para desarrollar una vida distinta. Con un estilo discreto y proyectos que lo vinculan al mundo cultural, construyó un espacio donde la música, la creatividad y la dedicación se integran con su manera de vivir.

Juan y Ámbar de Benedictis

El artista estuvo toda su vida vinculado al arte por su familia; su padre fue Piero Antonio Franco de Benedictis, un reconocido cantautor. En 1978, a poco más de 3 años de su nacimiento, el músico se trasladó a vivir en España junto a su papá para exiliarse del país. Recién regresaron en 1983, poco tiempo después de la vuelta de la democracia.

Desde que era joven, Juan de Benedictis se vinculó con la creación artística. Su carrera lo llevó a participar en distintos proyectos musicales, siempre desde un lugar de búsqueda personal y con un estilo propio. Esa impronta lo acompañó en cada etapa de su vida, manteniendo siempre un perfil bajo que lo diferenció del resto de su familia.

Juan de Benedictis y una de sus hija

En 2002 conoció a Juana Viale, cuando él tocaba en su banda Mulam; el flechazo fue inmediato y al poco tiempo se pusieron en pareja. Con el correr de los meses se fueron a vivir juntos y poco tiempo después llegó el nacimiento de Ámbar, la primera hija de ambos, el 30 de marzo de 2003. Sin embargo, la pareja se separó al poco tiempo, pero siempre tuvieron un buen vínculo.

La faceta naturista que pocos conocían de Juan de Benedictis

En los últimos años, Juan de Benedictis volcó su energía en un proyecto que refleja su manera de vivir: “Casa de pájaros”. Este espacio cultural, ubicado en Cardales, fue construido casi en su totalidad con materiales reciclados. Además, fue pensado como un refugio artístico en plena naturaleza; está rodeado de verde y con vista a un lago artificial.

“Casa de pájaros” de Juan Benedictis

Según se conoció, el lugar funciona como multiespacio para encuentros culturales y sociales, además de ofrecer estadías. Más que un emprendimiento, la construcción se alza bajo la filosofía de vida del músico. Allí se realizan conciertos, muestras y actividades que buscan integrar distintas disciplinas.

Además de ser papá de Ámbar de Benedictis, Juan tiene dos hijas fruto de su relación con la cantante María Rosa: Jazmín, de 17 años, y Amapola, de 13. Con las tres mantiene un vínculo cercano. Su manera tranquila e introspectiva de relacionarse se refleja en la conexión que sostiene con sus hijas, siempre en un entorno marcado por su perfil bajo.

Juan de Benedictis y sus tres hijas

Juan de Benedictis, el papá de Ámbar y ex de Juana Viale, transita una nueva vida marcada por el perfil bajo, el arte y la conexión con la naturaleza. Su proyecto en Cardales refleja una filosofía simple y consciente, donde la música y la creatividad se integran con un entorno natural. Con esta propuesta, consolidó un espacio cultural que sintetiza su manera de vivir y su vínculo con el arte.

VDV