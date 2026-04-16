El príncipe Harry se sinceró sobre sus problemas con la paternidad: “Sentí una desconexión”

La intimidad del príncipe Harry y su familia es de un conocimiento público, debido a la mala relación con la familia real. Pero la relación con sus hijos y su esposa se mantiene más en un plano privado, demostrando una paz y tranquilidad a través de posteos de las redes sociales y accionares en eventos benéficos. En los últimos días, el duque de Sussex y la duqueza, Meghan Markle, viajaron a Australia a realizar un retiro y diversas charlas con sus seguidores del país. Sin embargo, en una conferencia de salud mental, él mostró su faceta más sincera y reveló los problemas con la paternidad que tiene desde el nacimiento de sus dos hijos.

Príncipe Harry y sus hijos

Los problemas de paternidad del príncipe Harry y su sinceridad: "Sentí una desconexión"

La relación del príncipe Harry y sus hijos siempre pareció ser de la mejor manera. En las postales que Meghan Markle comparte en su cuenta de Instagram, muestra la conexión que ambos niños tienen con su padre, y el amor que él les muestra en cada ocasión. Sin embargo, en una conferencia que dio en Australia, el duque de Sussex aseguró que, si bien siempre buscó ser su mejor versión para sus hijos Archie y Lilibet, se enfrentó a algunos miedos que aún hoy lo acompañan.

"Sin duda, desde el punto de vista terapéutico, uno quiere ser la mejor versión de sí mismo para sus hijos. Y sabía que tenía cosas del pasado que necesitaba afrontar y, por lo tanto, prepararme para, básicamente, purificarme del pasado", expuso frente a los presentes, explicando que su relación con sus padres era muy diferente a la que se mantiene hoy en día con los hijos. Tal fue así que apuntó contra su infancia junto a Carlos y Lady Di: "Las conversaciones que ahora tienen lugar en los hogares entre hijos y padres, nunca existieron entre mis padres y yo".

Para el príncipe Harry, "ser padre es el papel más importante que un hombre puede desempeñar", y eso fue algo que aprendió en el nacimiento de sus hijos. En esa línea, reveló que, durante el embarazo de Meghan: "Sin duda, yo sentí una desconexión porque era mi mujer la que daba vida, y yo estaba allí para presenciarlo. Cada vez que iba al trabajo y volvía, si estaba estresado, en cuanto cogía a Archie en brazos, él empezaba a llorar". Su terapeuta le aconsejó que disfrutara del momento del nacimiento, y ahí comenzara a ver sus sentimientos. Finalmente, el príncipe Harry contó que su relación con sus hijos fue cambiando, sobre todo al ellos haber sido un gran apoyo para él.

Príncipe Harry y su hija

El príncipe Harry y Meghan Markle en un viaje a Australia lleno de polémicas

Este viaje del príncipe Harry y Meghan Markle a Australia se volvió un torbellino de polémicas, incluso antes de que ellos aterrizaran al país. Al no ser miembros activos de la familia real británica, deben financiar con fondos privados, y fue este punto uno de los que generó un fuerte encuentro con los ciudadanos del lugar. Según dieron a conocer en medios de comunicación especialistas, se recogieron miles de firmas en contra de que tuvieran que pagar por la seguridad de la pareja.

Además, se criticó el altísimo precio de las entradas para el retiro privado solo para mujeres al que asistirá la ex actriz norteamericana, bautizado como Her best life (su mejor vida), programado del 17 al 19 de abril en el exclusivo hotel InterContinental Sydney de Coogee Beach. El evento, limitado a solo trescientas asistentes, oscila entre los 1.630 euros y los 1.930 euros si se desea una experiencia VIP, que incluye el privilegio de hacerse una foto con la duquesa. A pesar de la publicidad realizada, no se llegaron a vender todas las entradas.

Príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos

A pesar de esto, la conferencia del príncipe Harry sobre la salud mental se robó la atención de la prensa y sus seguidores, tras su sincericidio sobre sus problemas de paternidad. Entre dudas y conflictos internos, el duque de Sussex reveló lo que vivió durante el nacimiento y primeros años con sus hijos, hasta poder formar la relación que mantienen en la actualidad.

A.E