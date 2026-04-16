La noche madre e hijo de Pampita y Beltrán Vicuña: las tiernas fotos

Pampita vivió una noche especial junto a Beltrán Vicuña, en la que madre e hijo compartieron momentos icónicos en la cancha de Boca Juniors. Ambos se mostraron con la camiseta del equipo al que son hinchas, disfrutando del partido de la Copa Libertadores y acompañando la energía de los hinchas desde la tribuna.

Pampita y Beltrán Vicuña disfrutaron de una noche llena de momentos únicos

Pampita protagonizó una salida junto a su hijo Beltrán Vicuña que quedó registrada en una serie de fotos. La modelo y el adolescente estuvieron presentes en la Bombonera durante un partido de la Copa Libertadores, alentando con entusiasmo y compartiendo la experiencia con un amigo cercano de la familia.

Pampita

En las últimas horas, la modelo volvió a ser protagonista de un momento especial junto a uno de sus hijos, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. En las últimas horas, compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que reflejaron una salida significativa alentando al equipo del que ambos son hinchas.

Con camisetas de Boca Juniors, Pampita y Beltrán se mostraron en la tribuna alentando con entusiasmo. La presentadora acompañó cada canción de la afición y se la pudo ver sonriente, compartiendo la experiencia que vivió con el pequeño y con un amigo cercano de la familia. Las fotos capturaron la complicidad de los dos en un entorno marcado por la pasión.

Las fotos que compartió la conductora en su cuenta de Instagram la mostraron con la última camiseta del equipo en color azul y oro; la combinó con un jean negro y un cinturón a juego. Mientras que el adolescente se declinó por ir con todo un conjunto del xeneize en color celeste, compuesto por campera y pantalón en el mismo tono.

La maratón de Pampita para llegar a ver a Boca con su hijo luego de un desfile

Uno de los detalles más llamativos de la jornada fue que Pampita, antes de ir al partido de Boca Juniors con su hijo, asistió a un desfile del diseñador Fabián Zitta, donde estuvo acompañada de reconocidas figuras. Durante su presentación en el evento, se lució con un increíble total black, fiel a su estilo elegante con detalles personales.

Pampita

El look elegido por la conductora se destacó por un vestido corto en tono negro con escote halter, junto a un sobrevestido confeccionado en perlas en el mismo tono que le dieron un aire distinto al conjunto. La prenda fue realizada con una confección irregular en la zona de las piernas y una espalda descubierta, elementos que sumaron movimiento y originalidad.

Para completar el conjunto, optó por sandalias negras de tiras finas que reforzaban la estética elegante. El peinado consistió en un rodete tirante que dejaba el rostro despejado, mientras que el maquillaje resaltó con un delineado marcado. Tras su paso por la pasarela, Pampita realizó un abrupto cambio de vestuario para irse a ver el partido de Boca Juniors con su hijo.

Pampita en la Bombonera

Pampita, en la noche madre e hijo junto a Beltrán Vicuña, compartió un momento especial en la cancha de Boca Juniors durante un partido de la Copa Libertadores. Las imágenes mostraron a ambos con la camiseta del equipo, alentando desde la tribuna y disfrutando de la experiencia en compañía de un amigo cercano de la familia.

VDV