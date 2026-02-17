Horóscopo de hoy 17 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, martes 17 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 11 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día intenso, Aries. Vas a sentir que todo se mueve rápido, pero la clave va a estar en frenar antes de reaccionar. En lo laboral pueden surgir tensiones por diferencias de criterio; no te tomes nada personal. En el amor, si bajás un cambio, podés tener una charla muy sincera que fortalezca el vínculo. Energía alta, pero cuidá los impulsos.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La Luna te favorece para ordenar asuntos económicos o tomar decisiones prácticas. Es un buen día para pensar inversiones, pagos pendientes o proyectos a largo plazo. En lo afectivo, necesitás estabilidad y hoy vas a buscar certezas. Si algo te genera dudas, escuchá tu intuición.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente va a estar hiperactiva. Excelente jornada para reuniones, entrevistas o presentaciones. Eso sí, cuidado con prometer más de lo que podés cumplir. En el plano sentimental, alguien puede sorprenderte con una propuesta inesperada. Día movido, pero positivo si administrás bien tu energía.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Emocionalmente sensible, Cáncer. Vas a estar más introspectivo y con ganas de conectar con lo profundo. Ideal para terapia, meditación o simplemente quedarte en casa reorganizando pensamientos. En el trabajo, evitá sobrecargarte. Escuchá tu cuerpo.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Día social, Leo. Se activan amistades, proyectos grupales o propuestas en equipo. Puede aparecer una oportunidad interesante si te animás a mostrar tu liderazgo. En el amor, dejá el orgullo de lado: una conversación pendiente puede aclarar malentendidos.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El foco está en lo profesional. Podrías recibir reconocimiento o una responsabilidad extra. No te autoexijas de más: estás haciendo las cosas bien. En el plano afectivo, necesitás equilibrio entre trabajo y vida personal. Buscá espacios de descanso.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Necesidad de expandirte. Puede ser a través de estudios, viajes o nuevas ideas. Es un día ideal para planificar algo que te saque de la rutina. En pareja, la comunicación fluye mejor si hablás desde la honestidad emocional y no desde el “quedar bien”.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Jornada intensa en lo emocional y financiero. Podrían activarse temas compartidos: deudas, inversiones o acuerdos. No es momento de desconfiar de todo, pero sí de leer la letra chica. En el amor, pasión fuerte, pero también celos si no hay claridad.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las relaciones son protagonistas. Puede haber definiciones importantes en pareja o sociedades. Si estás soltero, alguien con energía distinta a la habitual puede llamar tu atención. Día clave para negociar y encontrar puntos medios.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Organización total. Es un día perfecto para ordenar agenda, resolver pendientes y planificar la semana. En lo físico, escuchá señales de cansancio. En el amor, necesitás demostraciones concretas más que palabras.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Creatividad en alza. Ideal para proyectos artísticos, ideas innovadoras o propuestas originales. En lo afectivo, se activa el romance. Si estás en pareja, buscá romper la rutina. Si estás solo, puede surgir una conexión espontánea.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Día hogareño y emocional. Asuntos familiares o temas del pasado pueden aparecer para ser resueltos. No lo veas como un retroceso, sino como una oportunidad de sanar. En el trabajo, mantené el perfil bajo y evitá conflictos innecesarios.