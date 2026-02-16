En el Barro 2: las actrices y actores que murieron en la vida real antes de que se estrene la temporada

El reciente estreno de la segunda temporada de En el Barro volvió a posicionar a la producción entre las más comentadas de la plataforma. Con una trama intensa, nuevos conflictos y un elenco de gran peso, la ficción creada por Sebastián Ortega amplía su universo carcelario femenino y profundiza los vínculos atravesados por la violencia, el poder y la supervivencia.

En el Barro - serie de Netflix

Sin embargo, el regreso de En el Barro también despertó una emoción particular: varios de los artistas que formaron parte de este universo no llegaron a ver el estreno. Actores y figuras vinculadas a la producción fallecieron antes de que la nueva temporada saliera a la luz, dejando un vacío profundo tanto en el equipo como en el público que los acompañó.

Jorge Lorenzo, el inolvidable Capece

El fallecimiento de Jorge Lorenzo, ocurrido el 12 de noviembre de 2025 a los 67 años, conmocionó al ambiente artístico. El actor quedó inmortalizado por su recordado papel de Capece, el gendarme de personalidad turbia que brilló en El Marginal y luego formó parte del spin-off En el barro.

Jorge Lorenzo, Capece de El Marginal y En el Barro

La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia con un sentido comunicado en el que expresó su “profunda tristeza” y destacó su extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. Su personaje había logrado una fuerte conexión con el público, convirtiéndose en una figura clave dentro del universo carcelario.

Meche Portillo y el emotivo mensaje de Rodrigo Lussich

Otra de las pérdidas que golpeó de cerca a la producción fue la de Mercedes Portillo, histórica productora de Intrusos y creadora de segmentos emblemáticos como Los escandalones. Falleció tras atravesar un delicado cuadro de salud provocado por una neumonía bilateral.

Mercedes Portillo en la serie de En el Barro

Su muerte generó una ola de mensajes de despedida, entre ellos el de Rodrigo Lussich, quien le dedicó un posteo profundamente conmovedor al recordar su participación en En el barro: “Tu noche mi negra. Me acuerdo el día en el que te convencí de hacer el casting… Lo hiciste tan bien que te hicieron un personaje para vos. No llegaste a verlo. Nosotros, los que te amamos, estamos acá y te vamos a ver. Estás acá para siempre. Te amo, Meche”.

La Locomotora Oliveras

La muerte de Alejandra Locomotora Oliveras también sacudió al público. La exboxeadora falleció a los 47 años luego de permanecer dos semanas internada tras sufrir un ACV isquémico. Su incursión actoral en En el barro había sorprendido por su carisma y presencia arrolladora. Alejandra no solo dejó una huella imborrable en el deporte argentino, sino que logró traspasar el ring para instalarse en la ficción con una personalidad que conectó de inmediato con la audiencia.

Alejandra Locomotora Oliveras en la serie de En el Barro

En el barro regresa con fuerza, pero también con nostalgia. Cada escena, cada aparición y cada diálogo funcionan hoy como un homenaje silencioso a quienes dejaron su huella en la serie y en quienes la hicieron posible. Porque aunque ya no estén físicamente, el trabajo de Jorge Lorenzo, Meche Portillo y la Locomotora Oliveras quedó para siempre en la pantalla y en el recuerdo del público.