Tras el estreno de En el barro 2, acusan a la China Suárez de abusar de photoshop: la comparación

La China Suárez causa furor en las redes sociales, tras el estreno de En el Barro 2. De esta manera, se convirtió en la protagonista de diversos comentarios y se robó la atención de las redes sociales. Sin embargo, entre halagos por su actuación y festejos por el éxito, aparecieron algunos que la acusaron de abusar del photoshop en sus fotografías de Instagram. De esta manera, una insólita comparación se volvió tendencia y la puso en el ojo de las críticas.

China Suárez como Nicole, En el Barro 2

Tras el estreno de En el barro 2, acusan a la China Suárez de abusar de photoshop

La China Suárez es una de las celebridades más comentadas de las redes sociales, debido a su participación en diversos escándalos y polémicas de los medios de comunicación. Sin embargo, en los últimos meses, dos de sus series de streaming se volvieron de las más vistas y su actuación se robó el debate viral. El estreno de En el Barro 2 trajo consigo muchas críticas y opiniones a su alrededor, en su mayoría halagando el trabajo del elenco. Pero, acusaciones y haters aparecieron para apuntar contra Eugenia Suárez.

Algunos usuarios de las redes sociales acusaron a la China de abusar de photoshop en sus fotos de Instagram. Según varios comentarios, sus labios se veían diferente en la serie que cuando compartía algunas postales en Turquía. "La obsesión que maneja con agrandarse la boca, increíble", escribió un usuario, y muchos coincidieron al respecto. La realidad es que las supuestas operaciones en su rostro son de los temas más polémicos entre sus haters, quienes no dejan pasar la oportunidad de apuntar al respecto.

Las acusaciones contra la China Suárez

La China Suárez se robó los halagos con su personaje de En el Barro

La China Suárez interpreta a Nicole, una prostituta VIP que trabaja bajo el mando de la Gringa, el personaje de Verónica Llinás. Es por eso que ambas actrices comparten escenas llenas de drama y violencia, demostrando el poder dentro de La Quebrada y el abuso de éste. Los usuarios de las redes sociales y varios críticos no tardaron en destacar el trabajo de ambas, sobre todo al ver el sufrimiento que el personaje de Eugenia tenía.

En el Barro 2

El éxito de En el Barro 2 marcó una racha para la China Suárez, que comenzó con el estreno de La hija del Fuego. Ambas series se posicionaron en el Top 10 de sus plataformas, y aún se mantienen tras varios días de su salida. Los usuarios siguen pronunciándose al respecto y apuntando contra ella, acusándola con sus propios posteos de Instagram. A pesar de las críticas en su contra, la actriz está viviendo días de celebración, entre el spin off de El Marginal y un San Valentín lleno de emociones con Mauro Icardi.

A.E