El homenaje de Muna Pauls a su mamá, Agustina Cherri: “Sos la columna que sostiene a esta familia”

Recientemente, Muna Pauls homenajeó a su madre, Agustina Cherri, al volver a compartir un extenso y emotivo mensaje que le había dedicado en el marco de su cumpleaños número 42. La joven de 16 años aprovechó un nuevo aniversario de la actriz para reflotar aquella publicación cargada de amor, que volvió a resonar con fuerza entre sus seguidores.

El emotivo saludo de Muna Pauls a su madre por su cumpleaños

Muna Pauls no solo destacó la belleza y fortaleza de su mamá, sino que también puso en palabras el rol fundamental que ocupa dentro de su familia, el de una mujer presente, exigente y amorosa, que acompaña, contiene y guía a sus hijos desde el cuidado diario y el ejemplo constante.

El mensaje de Muna Pauls a Agustina Cherri

La publicación que re compartió en sus historias Muna Pauls fue todo un homenaje: “Mamá, 42 vueltas al sol y en vos el tiempo no se nota. No solo por tu belleza intacta. No porque no cambies, sino porque lo hacés con esa mezcla justa de fortaleza y ternura, con la seguridad de quien sabe quién es, que te hace ser como sos, y a nosotros, amarte”, comienza el mensaje.

“Sos la columna que sostiene a esta familia, la casa a la que siempre queremos volver. Nos conocés en cada detalle, nos cuidás sin hacer ruido, nos das amor en cada plato que cocinás”, continúa el mensaje. Muna Pauls también destacó la personalidad de Agustina Cherri: “No sos de endulzar las palabras, sos dura, pero porque querés que cada uno de nosotros sea la mejor versión de uno mismo posible”. Con estas palabras, la hija de la actriz dejó en evidencia la importancia que su madre tiene en su vida. Donde dejó claro que ha sido un balance entre la contención, la responsabilidad pero sobre todo el amor.

Así fue el cumpleaños de Agustina Cherri en el Caribe

Agustina Cherri celebró sus 43 años el pasado 15 de febrero durante unas relajadas vacaciones familiares en las playas de Punta Cana. Rodeada de mar, arena y sol, la actriz compartió una serie de postales en las que se la vio distendida, sonriente y en pleno descanso antes de retomar su agenda laboral.

Junto con el posteo, Agustina Cherri reflexionó sobre el paso del tiempo: “43 años, no sé en qué momento pasaron. Veo el paso del tiempo en mis hijos, en mis padres, en mis árboles y a veces en mi piel. Me siento más niña que en mi niñez, más libre que en mi adolescencia, más sabia que a mis 30 y más yo que nunca”.

Agustina Cherri celebró su cumpleaños 43 en Punta Cana

La publicación Agustina Cherri se llenó rápidamente de mensajes de afecto, entre ellos el de Celeste Cid, quien le escribió: “Feliz cumple reina de mi corazón”. Así, entre mensajes de seres queridos y un sentido homenaje de parte de su hija Muna Pauls, la actriz dio la bienvenida a un nuevo año.