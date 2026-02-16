Lejos del cine, los exitosos negocios del Chino Darín

Con una carrera sólida y en constante crecimiento, el Chino Darín se consolidó como una de las figuras más emblemáticas de la pantalla grande y de las producciones internacionales, con especial presencia en el catálogo de Netflix. Su versatilidad actoral y su impronta personal lo llevaron a construir un perfil propio, lejos de encasillamientos y con proyección global.

Chino Darín

Sin embargo, más allá de los sets de filmación, el Chino Darín desarrolló otras pasiones que con el tiempo se transformaron en negocios concretos. Con una mirada estratégica y un fuerte interés por los procesos creativos, el actor apostó por proyectos que amplían su universo profesional y lo posicionan también como emprendedor.

La productora audiovisual, un proyecto familiar de los Darín

Uno de los pilares de esta faceta empresarial del Chino Darín es su productora audiovisual, un emprendimiento que comparte con su padre, Ricardo Darín, y un socio estratégico del sector. Pensada como un espacio de desarrollo creativo integral, la productora se enfoca en generar contenidos de calidad, con especial cuidado en los guiones y en la construcción de relatos con identidad propia.

Ricardo y el Chino Darín

Lejos de ser un proyecto testimonial, la productora busca intervenir activamente en el mercado, participando en distintas etapas de la realización y apostando por historias con potencial internacional. Para el Chino, este rol implica involucrarse desde otro lugar, el de creador y gestor, ampliando su comprensión del negocio audiovisual y su impacto cultural.

La presencia del Chino Darín en la moda

Otro de los terrenos donde el actor logró consolidarse es el mundo de la moda. Con un estilo personal marcado y una imagen que combina elegancia y frescura, el Chino Darín se convirtió en una figura recurrente para campañas de importantes marcas nacionales e internacionales.

Su trabajo como modelo no solo le permitió diversificar ingresos, sino también construir una identidad visual coherente con su perfil artístico. Estas colaboraciones posicionaron al Chino Darín como referente de estilo y lo acercaron a un público más amplio, demostrando que su atractivo trasciende la actuación. Así, lejos de limitarse al cine y la televisión, el actor supo capitalizar su recorrido, transformar intereses en oportunidades y consolidar un camino empresarial.