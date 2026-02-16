Los detalles en una foto que indicarían que Evangelina Anderson celebró San Valentín con Ian Lucas

Evangelina Anderson es una de las participantes de MasterChef Celebrity más observadas, no solo dentro del certamen, sino también fuera. Su separación y su influencia fashionista la volvieron centro de debates y conversación para los usuarios de redes sociales. Pero fue su supuesto romance con Ian Lucas lo que hizo que muchos se mantuvieran atentos a los detalles que ambos dejaban en sus posteos. Entre comentarios y guiños en el vivo, Paula Varela destacó una historia de Instagram de la modelo, donde se confirmaría que ella pasó San Valentín con el influencer.

¿San Valentín juntos? Los detalles que confirmarían un día de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

La posible relación de Evangelina Anderson e Ian Lucas tiene a todos los usuarios y fanáticos de ambos atentos a actualizaciones, en caso de que decidan oficializar su relación. Sin embargo, muchas veces descubren algunos guiños en sus comentarios o posteos que comparten, mientras que en las cámaras niegan ser una pareja. Finalmente, llegó el día de San Valentín y, tras su dura separación de Martín Demichelis, Evangelina optó por hacer un festejo diferente y mostrar cómo preparaba un asado para sus seres queridos de MasterChef Celebrity.

Sin embargo, Paula Varela notó algunos detalles en el look de la modelo que la hizo darse cuenta de que ella había pasado el Día de los Enamorados con el influencer. "Llegó con el Turco a la casa de Ian, los vieron entrar y salir. El tema es que después volvió a entrar, pero ¡sola! Ahí está con casa de Ian, remera de Ian, short de Ian. ¿Para que lo sube? Los leo”, sentenció la periodista. Los usuarios no tardaron en hacer sus teorías, mientras que los protagonistas mantenían el silencio.

Paula Varela aseguró que Ian Lucas y Evangelina Anderson pasaron San Valentín juntos

Los idas y vueltas de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Desde el comienzo de MasterChef Celebrity, Ian Lucas y Evangelina Anderson fueron apuntados como el nuevo romance, al ver la complicidad que ambos manejaban y la cercanía lejos de las cámaras. Sin embargo, siempre que se les consultó al respecto, decidieron desmentir los rumores y asegurar que solo eran amigos. Entre crisis y vueltas del amor, ambos se volvieron protagonistas de los debates mediáticos e hicieron crecer el posible amor entre ellos.

Sin embargo, este sábado 14 de febrero, los rumores fueron más fuertes cuando notaron el detalle del look de Evangelina Anderson en un video con sus compañeros de MasterChef Celebrity. La posibilidad de que ambos hayan pasado San Valentín juntos hizo crecer la posibilidad de que el amor entre la modelo e Ian Lucas sea real, y ocurra lejos de las cámaras. Por el momento, ambos siguen guardando el silencio, pero el debate ya se desató y algunos seguidores pidieron que sea real.

