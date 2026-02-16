Juana Repetto estaría enojada con su papá, Nicolás Repetto, por una foto de su hijo: los detalles

El jueves 12 de febrero, Juana Repetto le dio la bienvenida a su tercer hijo, Timoneo. La actriz compartió la feliz noticia en su cuenta de Instagram, donde suele mostrár diversos aspectos de su vida y no dudó en comunicar la feliz noticia del nacimiento, como así también indicar que tanto ella como el bebé se encontraban muy bien.

Rápidamente, la noticia se difundió y la joven recibió todo tipo de demostración de cariño por esta gran momento que atraviesa. Su padre, Nicolás Repetto, hizo lo propio mediante su cuenta de Instagram, pero el conductor no acaparó en un detalle con la foto que compartió y esto habría desatado el enojo de Juana.

Qué pasó entre Juana Repetto y Nicolás Repetto

“Bienvenido Timoteo.Séptimo nieto”, expresó Nicolás Repetto en Instagram, donde con una foto de Juana Repetto y el recién nacido desde el hospital celebró este momento familiar muy especial. Sin embargo, pese a que el gesto fue con gran demostración de cariño, la flamante madre se habría enojado con su padre, tal como lo informó Karina Iavícoli en Infama (América).

Juana acaba de ser mamá y el bebé tiene días. Parece ser que Nico por el amor se le ocurrió postear la foto del nieto. ¿Pero qué pasa? Ella no lo había hecho y él lo hizo primero, y es una foto de intimidad", contó la periodista. Asimismo, Iavícoli señaló que el enojo quedó en evidencia ya que a pocos minutos de la publicación del conductor decidió eliminarla, y concluyó: "Ella trabaja mucho con las redes y le gusta manejar la situación".

El problema con la foto que compartió Nicolás Repetto sería porque en la imagen se puede ver claramente el rostro del recién nacido, y la joven no habría querido que la cara de su hijo quede expuesta en redes sociales, por el momento. Si bien comparte contenido de sus hijos, Belisario y Toribio, habría determinado que por el momento no mostraría en detalle al recién nacido.

Es que posteriomente a la publicación que su padre eliminó, Juana compartió una serie de imágenes sobre el nacimiento de su hijo y en ninguna de las imágenes se podía ver el rostro del pequeño. "Y el 12 de febrero, un jueves como no podía ser de otra manera... el corazón se me hizo otra vez más grande. Llegó Timoteo, el bebé más chiquito, bello y con más power del mundo", escribió sobre este momento.

Lo cierto es que Juana Repetto, por el momento, no hizo mención al enojo que tendría con su padre pero no sería llamativo que la joven refiera al tema y rumores al respecto ya que suele ser abierta con las cuestiones que atraviesa, ya sea para desmentir o contar sus versiones de los hechos. Nicolás Repetto se llamó a silencio.