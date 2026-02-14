Bad Bunny deslumbró en River: sus impactantes looks y el guiño a Lionel Messi que hizo estallar el estadio

Bad Bunny deslumbró en el estadio de River Plate no solo con un show arrollador de casi dos horas, sino también con una serie de looks que reflejaron las distintas capas de su identidad artística. En la primera de sus tres noches en el Monumental, el cantante puertorriqueño combinó sastrería clásica, guiños futboleros y estética urbana con accesorios de alto impacto, logrando una narrativa visual que acompañó cada momento del recital.

Bad Bunny en Argentina

Los impactantes looks de Bad Bunny en River

Bad Bunny conquistó a más de 70 mil personas con un espectáculo que fusionó música, emoción y moda. Desde los primeros minutos del show en River, dejó claro que la estética sería tan protagonista como el repertorio. El recital comenzó con un traje sastrero en tono claro, de silueta amplia y corte recto. El conjunto, compuesto por blazer estructurado y pantalón de pinzas, fue acompañado por camisa blanca y corbata al tono, reforzando una impronta sofisticada y minimalista.

Bad Bunny deslumbró en River

Los accesorios jugaron un papel clave: gafas de sol de estilo retro con cristales levemente tonalizados, cadenas doradas superpuestas y un micrófono plateado que sumó brillo bajo las luces del estadio. El peinado prolijo y la barba perfectamente delineada completaron un estilismo que equilibró masculinidad clásica con actitud contemporánea. Este primer outfit marcó el tono del show: elegante, seguro y magnético.

Más avanzada la noche, el artista sorprendió con un look completamente distinto, abrazando su costado más performático. Con gorro tipo ushanka de piel sintética en tono marrón, gafas oscuras y guantes blancos intervenidos con brillos, apostó por una estética invernal y urbana. La combinación de buzo oversized en color neutro, pantalones amplios y layering de collares aportó un aire street con impronta fashionista. La textura del gorro y el contraste con las luces azules del escenario generaron una imagen potente y teatral.

Bad Bunny marcó tendencia con su gorro gorro ushanka

El guiño de Bad Bunny a Lionel Messi ante más de 70 mil personas

Uno de los momentos más importantes del primer show de Bad Bunny en River llegó cuando apareció con la camiseta de la selección argentina. El modelo celeste y blanco llevaba el número 19 en la espalda, un guiño directo a Lionel Messi, quien usó ese dorsal durante el Mundial de Alemania 2006. La prenda fue combinada con un short holgado en amarillo, medias deportivas blancas y zapatillas, reforzando una estética sporty y relajada. Vincha blanca y actitud descontracturada terminaron de sellar el look, que desató una ovación inmediata.

El guiño de Bad Bunny a Lionel Messi

La noche también tuvo invitados de lujo como Tini Stoessel, María Becerra, Bizarrap y La Joaqui, y un emotivo homenaje a Soda Stereo con una versión coreada de “De música ligera”. Entre fuegos artificiales y una puesta en escena vibrante, Bad Bunny confirmó que su paso por River no fue solo un recital: fue una declaración de estilo donde cada outfit contó una historia.

Bad Bunny en River

Fotos y videos: Vicky Dragonetti y Mariano Mazza