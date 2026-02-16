Andy Chango: “Le genero envidia a mucha gente de mi edad”

Con su estilo relajado y sin filtros, Andy Chango se convirtió en uno de los participantes más comentados de MasterChef Celebrity. Entre platos controversiales y estrategias de juego, el artista logró destacarse no solo por su desempeño en la cocina, sino también por su personalidad, que conecta con el público desde la ironía y el humor.

Andy Chango

En paralelo a su participación en el mítico concurso culinario, Andy Chango concedió una entrevista en Terapia Picante, donde habló sin vueltas sobre la edad, el estrés y su particular teoría para evitar las canas. Fiel a su impronta, dejó frases que rápidamente se volvieron virales.

El mayor secreto de Andy Chango

Durante la charla con Terapia Picante, Andy Chango fue consultado por su look y no dudó en responder con picardía: “Sí, sí, le genero envidia a mucha gente de mi edad”, lanzó entre risas cuando le señalaron lo bien que se lo veía de pelo. Ante la repregunta sobre su secreto, fue directo: “Es genético”.

Sin embargo, no se quedó ahí y sumó su teoría personal, tan absurda como divertida: “Uno de mis secretos también es no lavarse mucho la cabeza y no usar despertador. Yo tengo la teoría de que cada vez que suena el despertador, desde que nacés, te sale una cana”. Y es que para Andy Chango la alarma es una pequeña dosis de estrés: “Es como volver a nacer, es estresante y te sale una cana. Entonces, mi secreto es poco shampoo y nunca despertador”.

La noche clave en MasterChef Celebrity

El pasado domingo 15 de febrero, Andy Chango se enfrentó a una de las galas más exigentes del reality. La consigna fue una subasta donde los participantes debían intercambiar minutos de cocina por ingredientes complejos, una dinámica que elevó la tensión desde el primer momento.

Andy Chango en MasterChef Celibrity

En esa instancia, la estrategia de algunos compañeros lo dejó en desventaja: el musico perdió tiempo valioso y tuvo que cocinar bajo presión. Sin embargo, con menos minutos y un clima adverso, Andy Chango sostuvo su temple y volvió a demostrar por qué es uno de los concursantes más queridos, logrando subir al balcón y asegurar su puesto una semana más en MasterChef Celebrity.