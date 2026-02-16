La China Suárez lució un llamativo anillo que podría ser de compromiso: cuánto sale

Eugenia “China” Suárez volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática tras mostrarse con un impactante anillo que desató, de inmediato, rumores de compromiso. La actriz compartió imágenes de su celebración de San Valentín rodeada de lujosos obsequios y gestos románticos que le realizó Mauro Icardi, pero fue una joya en particular la que captó toda la atención: una pieza de alta gama que, por su diseño y características, estaría valuada en una jugosa suma de dinero, por supuesto, cotizado en dólares.

¿La China Suárez a un paso del altar?

En las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram por el Día de los enamorado, la China Suárez dejó ver un sofisticado anillo solitario de la firma francesa Cartier, perteneciente a la línea Destinée. El modelo se distingue por su estructura tipo “halo”, con un diamante central de talla brillante rodeado por un delicado círculo de piedras más pequeñas que potencian su luminosidad. La alianza, elaborada en platino y con engaste pavé, refuerza el efecto de brillo total desde cualquier ángulo.

China Suárez | Instagram

Según indicó la periodista Fernanda Inglesas, el ejemplar que habría sido elegido posee un diamante de entre 1 y 1,2 quilates, lo que ubica su valor estimado en los 30.000 dólares. Dentro de la misma colección existen variantes más accesibles que parten desde los 7.000 o 10.000 dólares, mientras que las versiones con mayor peso y pureza pueden escalar por encima de los 50.000 e incluso superar los 100.000 dólares, dependiendo de sus especificaciones.

El gesto romántico habría sido organizado por Mauro Icardi, quien atraviesa la etapa final de su divorcio de Wanda Nara. El delantero, actualmente figura del Galatasaray, ya había manifestado públicamente su intención de formalizar la relación con la artista una vez resuelta su situación civil en Italia. Por este motivo, la entrega del anillo reforzaría esa promesa y marcaría un nuevo paso en los tortolitos.

Ejemplar del anillo de la China Suárez | Instagram

Así fue la propuesta que le realizó Mauro Icardi a la China Suárez

El periodista Santiago Sposato adelantó que Mauro Icardi sorprendió a la China Suárez con una velada sumamente especial. El delantero utilizó toda su artillería amorosa para deslumbrar a su novia. Tal es así que le habría propuesto compromiso durante un paseo en yate. "El barco va a estar decorado con docena de rosas rojas. Menú: cordero para él, risotto para ella”, señaló el comunicador, al mismo tiempo que aseguró que alquiló una embarcación privada para hacerle la propuesta. Decoración con rosas rojas, menú personalizado y un clima íntimo habrían sido parte del escenario pensado para sellar el compromiso, en línea con el estilo ostentoso que los caracteriza.

La elección de una pieza exclusiva de joyería no solo refleja el poder adquisitivo del futbolista, sino también la apuesta simbólica que representa un anillo de estas características. En el universo del lujo, la línea Destinée es considerada una de las más refinadas de la casa francesa, y su diseño clásico con impronta contemporánea suele asociarse a propuestas formales de matrimonio.

En esta línea, cabe destacar que, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio había asegurado en el programa televisivo La Mañana con Moria (Eltrece) que la idea de la pareja era viajar a París para su compromiso frente a la Torre Eiffel como testigo de su amor y como símbolo de la ciudad que vio nacer su romance. Al parecer, el papá de Francesca e Isabella Icardi habría pasado por alto estos deseos de su amada y se habría adelantado.

Lugar donde se habría comprometido la China Suárez | Instagram

De confirmarse oficialmente el compromiso, la China Suárez daría un paso decisivo en su historia de amor, consolidando un vínculo que se muestra cada vez más sólido y confortable pese a la lluvia de críticas. El anillo, más allá de su valor económico, se convirtió en el emblema de una relación que apuesta fuerte y que ya proyecta un futuro juntos con sello internacional y alto perfil mediático.

NB